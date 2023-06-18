12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın şüpheli ölümü: Ön otopsi raporu ortaya çıktı

Yayınlanma: 18.06.2023 - 13:39

Güncelleme: 18.06.2023 - 13:51

Şanlıurfa’da kaçak bir medreseye zorla gönderildiği öne sürülen Abdulbaki Dakak, 11 Haziran günü kaybolmuştu. Abdülbaki Dakak’ın cansız bedeni, 14 Haziran günü medresenin yanındaki ahırda asılı halde bulunmuştu. Dakak’ın gönderildiği medresenin Semerkand Vakfı'nın denetiminde olduğu iddia edilmişti. Dakak’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ceylanpınar’da toprağa verilmişti.

‘TOKSİKOLOJİ’ VURGUSU

Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı. Adli tıp uzmanları, raporda Abdulbaki Dakak’ın kesin ölüm nedenine ilişkin başka incelemeler isteyerek şunları belirtti:

“Kişinin kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için alınan örneklerde Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı'nda yapılacak histopatolojik (organ, doku ve hücrelerde oluşan değişikliklerin çeşitli yöntemler kullanılarak mikroskopta incelenmesi) ve toksikolojik (zehirli maddeler ve zehirlenmelerle ilgili uzmanlık) incelemeler sonucu düzenlenecek raporların adli tahkikat dosyası ile birlikte tarafımıza gönderilmesinin uygun olduğu kanaatindeyim.”

Raporun karar bölümünde ise şunlar kaydedildi:

“Otopsi sırasında alınan kan, göz içi sıvısı, safra, mide içeriği, karaciğer, böbrek örneklerinin alkol, uyarıcı-uyuşturucu madde aranması ve sistematik toksikolojik analiz incelemeleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine, sonucun Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesinin istenilmesine;

Otopsi sırasında alınan beyin, beyincik, beyin sapı, akciğer, kalp, karaciğer, böbrek, spanç içerisinde servikal medulla spinalis, spanç içerisinde omohyoid kas grupları, spanç içerisinde sol sternokleidomastoid kas orta kısmı, spanç içerisinde sol sternotiroid kası, kaset içerisinde sırt kası örneklerinin histopatolojik inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Histopatolojik Tetkik Şubesi’ne gönderilmesine, sonucun Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesinin istenilmesine;

Gerektiğinde DNA tiplemesi yapılabilmesi amacıyla saklanmak üzere FTA kartına alınan kan örneği, gerektiğinde inceleme yapılmak üzere her iki el tırnak altı sürüntü, bir adet anal sürüntü örneklerinin Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza teslim edilmek üzere olay yeri inceleme görevlisine teslim edilmesine karar verilerek tutanak huzurda bulunanlarca birlikte imza altına alındı.”