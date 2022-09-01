CHP’li Burhanettin Bulut: 'Zamlar cumhuriyeti olduk!'
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, parti çalışmaları için gittikleri Samsun Atakum’da yurttaşların sorunlarını dinledi. Bulut, “Emekli hayat pahalılığından dolayı ek iş yapıyor; eskiden 100 liraya dolan pazar arabaları ise artık boş” dedi.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Samsun’da esnafın, emeklinin ve yurttaşların sorunlarını dinledi.
Samsunlu bir yurttaş CHP’li vekillere geçim sıkıntısı içinde olduklarını belirterek, eşinin emekli olduğunu fakat aldığı aylıkla geçinemedikleri için ek iş yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Zamlardan bunalan yurttaş, ”Eşim 59 yaşında çalışmak zorunda, aldığı emekli maaşı yetmiyor. Torunumuz, çocuklarımız var, yetiremiyoruz. Elektrik işi yapıyor. Önceden markete gittiğimden 100 TL’ye pazar arabamı doldurup geliyordum şimdi bir yağ alamıyorum o parayla” dedi. İktidarın değişmesini isteyen yurttaş “Gitsin artık, yeter! Gitmemek için çok çaba gösteriyor ama gidecek bu sefer” ifadelerini kullandı.
"ZAMLAR CUMHURİYETİ"
Emeklinin aldığı aylıkla geçinemediğini ve bu yüzden ek iş yapmak zorunda kaldığını dile getiren Bulut ise şöyle konuştu:
“Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Samsun’da da esnaf, emekli ve yurttaşlarımız geçinememekten şikayetçi. Elektriğe, doğalgaza, temel gıdalara hayatın her alanında yapılan ve ardı arkası kesilmeyen zamlar, emekliyi ek iş yapmaya zorluyor. Ülke adeta ‘Zamlar Cumhuriyeti’ oldu. Pazar alışverişleri eksik yapılıyor, torunlara harçlık verilemiyor. Artık yurttaş geçinemiyorum değil, açım diyor.”
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı