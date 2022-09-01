CHP’li Burhanettin Bulut: 'Zamlar cumhuriyeti olduk!'

01 Eylül 2022 Perşembe, 11:52

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Samsun’da esnafın, emeklinin ve yurttaşların sorunlarını dinledi.

Samsunlu bir yurttaş CHP’li vekillere geçim sıkıntısı içinde olduklarını belirterek, eşinin emekli olduğunu fakat aldığı aylıkla geçinemedikleri için ek iş yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Zamlardan bunalan yurttaş, ”Eşim 59 yaşında çalışmak zorunda, aldığı emekli maaşı yetmiyor. Torunumuz, çocuklarımız var, yetiremiyoruz. Elektrik işi yapıyor. Önceden markete gittiğimden 100 TL’ye pazar arabamı doldurup geliyordum şimdi bir yağ alamıyorum o parayla” dedi. İktidarın değişmesini isteyen yurttaş “Gitsin artık, yeter! Gitmemek için çok çaba gösteriyor ama gidecek bu sefer” ifadelerini kullandı.

"ZAMLAR CUMHURİYETİ"

Emeklinin aldığı aylıkla geçinemediğini ve bu yüzden ek iş yapmak zorunda kaldığını dile getiren Bulut ise şöyle konuştu:

“Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Samsun’da da esnaf, emekli ve yurttaşlarımız geçinememekten şikayetçi. Elektriğe, doğalgaza, temel gıdalara hayatın her alanında yapılan ve ardı arkası kesilmeyen zamlar, emekliyi ek iş yapmaya zorluyor. Ülke adeta ‘Zamlar Cumhuriyeti’ oldu. Pazar alışverişleri eksik yapılıyor, torunlara harçlık verilemiyor. Artık yurttaş geçinemiyorum değil, açım diyor.”