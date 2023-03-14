CHP'li Çakır ve İYİ Partili Yıldız, milletvekili aday adaylığı için İBB Meclisi'nden istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grubu'dan Orhan Çakır ile İYİ Parti Grubu'ndan Taylan Yıldız, milletvekili aday adaylığı için istifa etti.
İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarının ikincisi bugün Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, CHP'li Orhan ÇAKIR ile İYİ Partili Taylan Yıldız milletvekili aday adaylığı için İBB Meclisi’nden istifa ettiklerini açıkladı.
CHP’li Orhan ÇAKIR, istifasını açıklarken yaptığı konuşmada, siyasetin uzun soluklu bir yol olduğunu belirterek, "Bu bir hizmet yarışıdır. İnşallah önümüzdeki süreçte şartlar müsait olursa, partimiz görev verirse bugün İstanbul’da görev yaptığımız gibi yarın da Ankara’da hizmet yapmak nasip olur” dedi.
İYİ Partili Taylan Yıldız da yaptığı ankete katılanların yüzde 90'unun TBMM’de gençliği temsil etmesi için kendisinin milletvekili olmasını istediğini belirtti. Yıldız, "Açtığım canlı yayında gençlere sordum TBMM’de milletvekili adayı olayım mı diye anket sonucunda gençler yüzde 90 milletvekili adayı olmamı istedi” dedi
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