CHP'li Cevdet Akay'dan koruma personelinin fakülte sekreterliğine atanmasına sert tepki: Kadrolar gasp ediliyor

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:00

Sayıştay’ın Karabük Üniversitesi’ne ilişkin denetim raporu, usulsüzlüğü gözler önüne serdi. Özellikle teknik nitelik gerektiren bazı daire başkanlıklarına ve fakülte sekreterliklerine o meslekten olmayan personellerin atandığı ortaya çıktı. Atananların da daha sonra farklı daire başkanlığı veya fakülte sekreterliği kadrolarında vekaleten görevlendirildiği tespit edildi. Raporda bu durumun “söz konusu kadroların haklarından faydalanılması için kullanıldığı” aktarıldı.

Raporda, “Denetim kayıtlarımızda, 1 yıldan uzun süreli vekaleten görevlendirmeler olduğu ve öğretmen gibi başka mesleklerden kişilerin yapı işleri, strateji, bilgi işlem daire başkanlığı kadrolarına atandığı, özel koruma görevi yapan kişinin sonradan fakülte sekreterliği kadrosuna atandığı görülmüştür” denildi. Ayrıca mevzuat hükümlerine aykırı olarak Tunus, Cezayir, Mısır, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Kazakistan, Kenya ve Somali gibi ülkelerle ücretsiz öğrenci kabulüne ilişkin anlaşmalar yapıldığı, yasak olmasına karşın yabancı öğrenci sınav ücretinin yetkisiz kişiler tarafından tahsil edildiği belirlendi.

(Cevdet Akay)



‘SORUMLUSU İKTİDARDIR’

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, üniversitede yaşananlara tepki gösterdi.

“Üniversitelere ömrünü adamış, var gücüyle çalışmış, didinmiş kişiler yerine dışarıdan yöneticiler amir konumuna getirilmekte, üniversitelerin idari personellerinin hakkı olan kadroları üniversite yönetimleri tarafından adeta gasp edilmektedir” diyen Akay, “Üniversitelerimizin yozlaştırılmasının acı sonucunu uluslararası platformlarda net bir şekilde görüyoruz. Bu tablonun sorumlusu bizzat iktidar ve iktidarın yöneticileridir” dedi.

Devlet Memurları Yasası’nda sayılan istisnalar dışında görevlendirme yapıldığına işaret eden Akay, “Liyakatsiz atamalarla doldurulan kadrolar yüzünden üniversitelerimiz çöküş döneminde. Bu durumun müsebbibi bu atamayı yapanlar kadar bu atamalara göz yumanlardır” ifadelerini kullandı.