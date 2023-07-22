CHP'li Deniz Demir'den Bakan Şimşek'e KYK soruları

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li Demir, “Verilen talimat ile KYK borçlarını ödemeyen vatandaşların hesaplarına bloke konulması daha önce ödeme yapıp, ödemelerini aksatanların ise vergi daireleri tarafından tek tek telefonla aranılarak ödemelerine devam etmeleri yoksa hesaplarına bloke konulacağı şeklinde uyarıda bulunulduğunu” kaydetti.

Demir, Bakan Şimşek’e şu soruları sordu: