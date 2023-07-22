CHP'li Deniz Demir'den Bakan Şimşek'e KYK soruları

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, KYK borçları nedeniyle yurttaşların hesaplarına bloke konulduğu iddiasını TBMM’ye taşıdı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00
CHP'li Deniz Demir'den Bakan Şimşek'e KYK soruları
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li Demir, “Verilen talimat ile KYK borçlarını ödemeyen vatandaşların hesaplarına bloke konulması daha önce ödeme yapıp, ödemelerini aksatanların ise vergi daireleri tarafından tek tek telefonla aranılarak ödemelerine devam etmeleri yoksa hesaplarına bloke konulacağı şeklinde uyarıda bulunulduğunu” kaydetti.

Demir, Bakan Şimşek’e şu soruları sordu: 

  • KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddiası doğru mu? 2023’te KYK borcu nedeniyle kaç kişinin hesabına bloke konulmuştur?
  • Sıkı para politikası uygulanacağı her fırsatta vurgulanmıştır. Bu politikalar yüksek gelir düzeyine sahip vatandaşlara da uygulanacak mı?
  • Tasarruf politikaları tüm kamu kurumları ve bu kurumların yönetici kadroları için de işletilecek mi?

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