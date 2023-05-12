YSK yasaklamıştı: KYK yurdunda AKP’nin seçim propagandası yaptığı ileri sürüldü

Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:08

Güncelleme: 12.05.2023 - 11:08

14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlere 2 günden az bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yasaklanmasına rağmen BirGün Ege’nin haberine göre, İzmir Balçova’da bulunan bir KYK yurdunda AKP’nin seçim propagandası yapıldığı öne sürüldü.

Buna göre, İnciraltı’nda bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Atatürk Erkek Öğrenci Yurdu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan geldiği belirtilen kişiler tarafından “Türkiye Yüzyılı” adı altında öğrencilere ‘seçim sonrası vaatlerin’ anlatıldığı ifade ediliyor.

“ÖĞRENCİLERİN TOPLU OLDUĞU ZAMANLARDA VAAT ANLATIYORLAR”

Yurtta kalan öğrencilerden B.K, “Yurt yemekhanesindeyken çalışanlardan biri bana siyasi görüşümü sordu. Ben de buna gerek olmadığını söyledim ve onun akabinde abla bana işaret yaparak arkadaki masaya bakmamı istedi. Orada oturan altı kişinin Ağrı’dan gelen ‘Bakanlık’ yetkilileri olduğunu, bu kişilerin öğrencilerle siyasi fikirler üzerinde konuştuğunu ve fikirlerini değiştirmek için uğraştıklarını, propaganda yaptığını söyledi. Bakanlıktan gelen kişiler sabah kahvaltısı gibi öğrencilerin toplu olduğu zamanlarda ‘Türkiye Yüzyılı’ projesi adı altında AKP’nin şu ana kadar yapmış olduğu ve seçimden sonraki vaatlerini anlatıyorlar. Yasak olmasına rağmen KYK yurdunda AKP’nin seçim propagandasını yapıyorlar” dedi.

Yurtta bir blogun bakanlık yetkililerine tahsis edildiğini ve öğrencilerin bloga girmesinin yasaklandığını belirten B.K. “Ben normalde bakanlık yetkililerine tahsis edilen blokta kalıyordum. Okullarda eğitimin uzaktan olması nedeniyle memleketime gittim. Geri döndüğümde ise bloga girişin yasak olduğu söylendi ve başka bloğa yerleştirildim. Kitaplarım ve bazı eşyalarımı almak istediğimde ise ilk önce izin vermediler. Israrlarım sonucu güvenlik eşliğinde eşyalarımı alabildim” diyerek duruma tepki gösterdi.

YSK YASAKLAMIŞTI

Seçim döneminde propaganda yapılmasına ilişkin usul ve esaslar 16 Mart’ta YSK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmış ve üniversite yerleşkeleri başta olmak üzere öğrenci yurtlarında seçim propagandası yapılması yasaklanmıştı.