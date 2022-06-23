CHP'li Deniz Yavuzyılmaz paylaştı: İşte AKP'li bürokratlara verilen araçların özellikleri

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:53

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Danışmanlık İşi Şartnamesi'ndeki sağlanacak araçların ayrıntılarını paylaştı.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Danışmanlık İşi Şartnamesine göre; AK Partili bürokratların altına çekilen lüks araçların özellikleri 4X4 arazi aracı, 2.0 cc üzeri, yeni model, en üst donanıma sahip VW Tiguan, Audi Q3, KİA Sportage! Tanesi en az 2 milyon TL!" ifadelerine yer verdi.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı şartname belgesinde şunlar kaydedildi:

“Danışman, idare yetkililerinin işlerini takip etmesi, şantiye ve iş yeri denetlemelerinde kullanılması için bütün masrafları kendisine ait olmak üzere sürücüleri dahil 12 adet binek araç (modeli itibariyle yeni, 2.0 cc üzeri en az C segmentinde sınıfının en üst donanımına sahip VW Jetta, Audi A3 veya eşdeğeri) ile sürücüleri harı. 6 adet 4x4 arazi aracı (modeli itibariyle yeni, 2.0 cc üzeri en az SUV orta sınıfının en üstü donanımına sahip VW Tiguan, KİA Sportage, Audi Q3 veya eşdeğeri) temin edecektir.

Şehir içi kullanımına uygun araçlar idarenin talep tarihini izleyen 30 gün içerisinde teslim edilecek ve iş sonuna kadar idarenin kullanımına tahsis edilecektir.”