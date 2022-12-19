CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan Çelikler Holding açıklaması: 'Kamu zararı 2 milyar 783 milyon TL'

19 Aralık 2022 Pazartesi, 20:05

Deniz Yavuzyılmaz, Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallerinin devlete olan özelleştirme borçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"AK Parti'nin özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri ve termik santrallerin borçlarını dolardan TL'ye çevirerek yandaş şirketlere büyük bir kıyak yaptığını tespit ettik" diyen Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

Özelleştirilen Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallerinin sahibi Çelikler Holding. Bu şirketle yapılan ek sözleşmeye göre şirketin özelleştirme borçları dolardan TL'ye çevriliyor ve 6 eşit taksite bölünüyor. Taksitlendirmeye esas ana para borcu 312 milyon 600 bin dolar.





Ana sözleşmeye göre bu borç dolar olarak ödense devletin kasasına girecek tutar 378 milyon dolar. Ancak borç TL'ye çevrilip 6 taksite bölündüğünde devletin kasasına giren toplam tutar 1 milyar 342 milyon TL. Yani o yıllar itibariyle dolar karşılığı 228 milyon dolar. Fark 149 milyon dolar. Güncel kurla kamu zararı 2 milyar 783 milyon TL.

Yavuzyılmaz, "Vatandaş elektrik faturalarını ödeyemiyor. Faturalara zam üstüne zam geliyor, AK Parti ise yandaş şirketleri kollamaya devam ediyor. AK Parti tarzı yapılan yap, işlet, devret modeli projelerde dolar ve Euro bazlı garanti ödemeleri yandaş şirketlere tıkır tıkır yapılırken aynı şirketlerin devlete olan dolar borçları TL'ye çevriliyor. Bu nedenle de vatandaşımız fakirleşmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.