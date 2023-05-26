CHP'li Deniz Yücel: Erdoğan yeniden seçilirse yeni bir mülteci akınına hazırlan!

Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ülke gündeminde mülteci, sığınmacı meselesi geniş yer tutarken CHP İzmir Milletvekilli Deniz Yücel, yeni bir mülteci akınına dikkat çekti.

Sudan’da darbe sonrası 1 milyondan fazla insanın hareket halinde olduğu bilgisini paylaşan Yücel, AKP’nin Sudan’dan gelecekleri de kabule hazırlandığını öne sürdü.

‘ERDOĞAN SEÇİLİRSE...’

Sosyal medya hesabından video da yayımlayan Yücel, şöyle konuştu:

“Ülkemize 10 milyondan fazla mülteciyi kontrolsüzce dolduran AKP ve Erdoğan yüzünden yeni krizle karşı karşıya kalabiliriz. 30 yılı aşkın bir süre darbeci Ömer el Beşir tarafından yönetilen Sudan’da geçen nisanda yeni bir darbe yaşandı. Binlerle ifade edilen ölü ve yaralıların ötesinde, çatışmalardan kaçan 1 milyondan fazla insan, hem Sudan içinde hem komşu ülkelere doğru hareket halinde. Erdoğan ve Soylu’nun ülkenin sınırlarını yol geçen hanına çevirdikleri ortadayken sınır komşumuz olmamasına rağmen Afganistan’dan olduğu gibi Sudan’dan da yeni mülteci akınına maruz kalabiliriz. Erdoğan yeniden seçilirse yeni bir mülteci akınına hazırlan!”