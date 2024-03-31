CHP’li Emir, ‘Hastanede tarihi geçmiş ilaç kullandırıldı’ iddiasını Meclis’e taşıdı: Baskı mı yapıyorsunuz?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 04:00

İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde tarihi dolmuş anestezi ilacı ile ameliyat yapıldığı ortaya çıktı. CHP’li Emir, söz konusu usulsüzlüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emir, “Bu durum bir anestezi teknikerince fark ediliyor ve hasta sağlığını tehlikeye atmamak adına ameliyathanedeki hastaya uygulama yapmak istemediğini ifade ediyor. Bunu söyleyen tekniker ameliyathaneden kovuluyor ve hastaya uygulama yapılıyor. Bu ortaya çıkmasaydı miadı dolmuş ilaç stoku tükenene kadar işlem yapılmaya devam mı edilecekti?” dedi.

BAKANIN KARNESİ KABARIK

Emir şunları söyledi: "Yalnızca bakanlık değil, il ve ilçe sağlık müdürlükleri de bu işin sorumlusudur. Hastanelere gerekli denetimler neden yapılmıyor, yapılıyorsa hastane personeli neden miadı dolmuş ilaçlarla işlem yapmaya zorlanıyor?”



Emir, Fahrettin Koca’nın Sağlık Bakanlığı döneminde covId-19 pandemisi ve sonrasında da son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kullanıldığını ifade ederek “Bakanlığın skandal karnesi kabarık. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yaşanan olay hasta sağlığına verilen önemi ve denetimsizliğin ne boyutlara ulaştığını gözler önüne sermekle birlikte hastanelerde yaşanan baskı ve mobbing iddialarına da ışık tutmaktadır. İtiraz edilmesine karşın son kullanma tarihi üç ay geçen ilacın bir sonraki ameliyatta kullanılmaya devam edilmesi ise hastanede çalışan personellerin baskı ile çalıştırıldığı endişesini doğurmaktadır” ifadelerini kullandı.

