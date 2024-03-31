CHP’li Emir, ‘Hastanede tarihi geçmiş ilaç kullandırıldı’ iddiasını Meclis’e taşıdı: Baskı mı yapıyorsunuz?
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde engelli hastalara miadı dolmuş ilaçlarla işlem yapılmasını Meclis gündemine taşıyarak “Hekimlere ‘Tarihi geçmiş ilacı kullanın’ diye baskı mı yapıyorsunuz” sorusunu yöneltti.
İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde tarihi dolmuş anestezi ilacı ile ameliyat yapıldığı ortaya çıktı. CHP’li Emir, söz konusu usulsüzlüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emir, “Bu durum bir anestezi teknikerince fark ediliyor ve hasta sağlığını tehlikeye atmamak adına ameliyathanedeki hastaya uygulama yapmak istemediğini ifade ediyor. Bunu söyleyen tekniker ameliyathaneden kovuluyor ve hastaya uygulama yapılıyor. Bu ortaya çıkmasaydı miadı dolmuş ilaç stoku tükenene kadar işlem yapılmaya devam mı edilecekti?” dedi.
BAKANIN KARNESİ KABARIK
Emir şunları söyledi: "Yalnızca bakanlık değil, il
ve ilçe sağlık müdürlükleri
de bu işin sorumlusudur.
Hastanelere gerekli denetimler
neden yapılmıyor, yapılıyorsa
hastane personeli neden miadı
dolmuş ilaçlarla işlem yapmaya
zorlanıyor?”
Emir, Fahrettin Koca’nın Sağlık
Bakanlığı döneminde covId-19
pandemisi ve sonrasında da son
kullanma tarihi geçmiş ilaçların
kullanıldığını ifade ederek
“Bakanlığın skandal karnesi
kabarık. Okmeydanı Ağız ve Diş
Sağlığı Hastanesi’nde yaşanan
olay hasta sağlığına verilen
önemi ve denetimsizliğin ne
boyutlara ulaştığını gözler önüne
sermekle birlikte hastanelerde
yaşanan baskı ve mobbing
iddialarına da ışık tutmaktadır.
İtiraz edilmesine karşın son
kullanma tarihi üç ay geçen
ilacın bir sonraki ameliyatta
kullanılmaya devam edilmesi ise
hastanede çalışan personellerin
baskı ile çalıştırıldığı endişesini
doğurmaktadır” ifadelerini
kullandı.
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