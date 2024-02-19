CHP'li Murat Emir'in MSB'ye yönelttiği sorular yanıtsız kaldı!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 19.02.2024 - 03:00

Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ilk anda yaralı olarak açıklanan askerlerin daha sonra kaldırıldıkları hastanelerde şehit olmaları üzerine “askeri hastaneler” yeniden tartışma konusu oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, askeri hastanelerin ne zaman açılacağına yönelik soruları yanıtsız bıraktı. Eski Bakan Hulusi Akar’ın ise “Bu konuda hazırlık var” dediğini anımsatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Yeni bakan şimdi bize ne tarih verebiliyor ne hazırlıktan bahsediyor. Operasyon bölgelerinde yaralı askerlerimize yeterli müdahale yapılıp yapılmadığı bilinmiyor” dedi.

Son operasyonların ardından yapılan açıklamalarda hastanelere yaralı olarak kaldırılan askerlerden de şehitler verildiğini anımsatan Emir, savaş cerrahisinin ayrı bir uzmanlık alanı olduğuna dikkat çekti.

‘BOŞLUK YARATTILAR’

Sivil doktorların askeri bu konuda askeri doktorlar kadar yeterli bilgi ve tecrübelerinin bulunmadığını belirten Emir, “Askeri sağlık sistemi TSK bünyesinde bir an önce yeniden kurulmalı. Ordumuzun sağlık siste-mini tahrip etmeye daha ne kadar devam edeceksiniz? Çatışmada yaralanan askerlerimize yeterli hızda ve nitelikli tıbbi müdahale yapılamadığını kabul etmek için daha neyi bekliyorsunuz? Yaralı askerlerimizin sevk zincirini hiç olmazsa bundan sonra düzeltmek için daha neyi bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.