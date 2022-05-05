CHP'li Emir’den Sağlık Bakanlığı'na: 'Şimdi hesap zamanı...'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 11:41

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde gerçek vaka ve ölüm sayılarını paylaşmadığı gerekçesiyle eleştirilen Sağlık Bakanlığı, son 'Bilim Kurulu' toplantısı ile birlikte normalleşmeyi ilan etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Murat Emir, salgın sürecini şeffaf yönetmediğini söylediği Sağlık Bakanlığı’nı gerçek ölüm sayılarını açıklamaya davet etti.

Bilim Kurulu, Covid-19 pandemi sürecinde normalleşmeye geçme kararı alarak tekrar toplanmayacağını duyurmuş; Sağlık Bakanlığı da pandemi boyunca yaşamını yitirenlerin ortalama yaşının 78 olduğunu açıklamıştı.

CHP’li Murat Emir ise pandemide hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının, cinsiyetinin ve mesleğinin açıklanması gerektiğini vurguladı. Şeffaflığın yalnızca toplumsal farkındalık açısından değil, kişisel koruyucu tedbir alınması açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Emir, “Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın toplam sayısının yaş, cinsiyet, meslek grubu, şehir ve hatta mahalle dağılımına göre açıklanması gerekmektedir” dedi.

'DETAYLI RAPOR YAYIMLANACAK MI?'

Şeffaflık çağrısında bulunan Emir, konuyu Meclis gündemine de taşıdı. CHP’li Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Pandemi sürecinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın toplam sayısının yaş, cinsiyet, meslek grubu, şehir ve hatta mahalle dağılımına göre açıklanması düşünülmekte midir? Açıklanmayacaksa bunun gerekçesi nedir? Normalleşme sürecine geçilmesine rağmen Covid-19 pandemi süreci ile ilgili detaylı bir rapor yayımlanması düşünülmekte midir? Yayımlanmayacak ise gerekçesi nedir?” sorularını yöneltti.

'ARTIK GERÇEK VERİLERİ AÇIKLAYIN'

Türkiye’nin pandemi yönetiminde en kötü ülkelerden biri olduğunu savunan Emir, şöyle konuştu:

“İktidarın pandemi yönetiminde akılda kalan en büyük becerisizliği, halkımızdan gerçekleri inatla saklamaya çalışmasıdır. Salgın sürecinde pembe tablo çizmek, ‘Başarılıyız’ algısı yaratmak iktidarın işine geldi. Salgından siyasi rant elde etme gayretine düştüler. Verileri şeffaf şekilde ortaya koymayıp, büyük bir gayret ve özveri ile işlerini yapan sağlık emekçilerini de zor duruma düşürdüler. Bütçe tamtakır olduğu için halkımızı yalnız bıraktılar. Pandemi ile mücadele etmek yerine, rakamlarla mücadele ederek gerçeği saklamaya çalıştılar. ‘Pandemi bitiyor’ diyorlar. Şimdi hesap zamanı. Artık gerçek verileri açıklayın.”