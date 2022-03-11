CHP'li Engin Altay: 'Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom için borcu nereden buldu?'

11 Mart 2022 Cuma, 12:23

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, TVF’nin Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini yaklaşık 25 milyar TL vererek satın almasına ilişkin; Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Altay, önergesinde şunları belirtti:

“Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi, ‘özelleştirme başarısı’ olarak sunulan hem iletişim altyapısı hem de mali olarak Türkiye’ye ağır kayıplar yaşatan süreç sonunda yeniden kamulaştırılmıştır. Bu süreçte özelleştirme ihalesini kazanan Hariri Ailesi, 8-10 milyar dolar tutarında bir kaynağı alıp giderken, Türk bankalarına olan borçlarını ödememiş, bankacılık sektörüne dolayısıyla Türkiye ekonomisine büyük zarar vermiştir.

“TÜRKİYE VARLIK FONU, SON DÖNEMDE YAPTIĞI İŞLEMLERLE KAYNAK DEĞİL YENİ BORÇLAR YARATAN BİR KURUM HALİNE GELMİŞTİR”

Böylesine ağır bir bedelin sorumlularından hesap sorulamadan, Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2026 yılında Hazineye iade edilecek olan Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini, 1 milyar 650 milyon dolar bedelle almak için LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile anlaşmaya vardığını açıklamıştır.

Sözleşme gereği 2026 yılında kamuya dönecek olan yüzde 55 hisse için yaklaşık 25 milyar TL ödenmesi, soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Türk Telekom’un 2021 yılı net karı 5.8 milyar TL olduğu dikkate alındığında, 25 Milyar TL’lik ödeme, 4 yılda LYY Telekomünikasyon A.Ş.’ye düşecek payın peşin ödenmesi, yükünün de millete kalması anlamına gelmektedir.

‘Kaynak yaratacak’ diye sunulan Türkiye Varlık Fonu, son dönemde yaptığı işlemlerle kaynak değil yeni borçlar yaratan bir kurum haline gelmiştir. Bu durumun gelecekte, ülkemize yeni faturalar çıkaracağı açıktır.”

“ÖDEME PEŞİN Mİ OLACAK”

Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a şu soruları yöneltti:

“-Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi için ödeyeceği 1 milyar 650 milyon dolarlık borcu nereden bulmuştur? Bu alım işlemi için ödeme planı nasıldır? Ödeme peşin mi taksitle mi olacaktır?

-Sözleşme gereği olarak söz konusu yüzde 55’lik hisse 2026 yılında bedelsiz şekilde kamuya geçeceği halde, TVF hangi nedenle bu alım işlemini gerçekleştirmiştir?

-Türk Telekom’un 2021 yılı net karının 5.8 milyar TL olduğu dikkate alındığında, yaklaşık 4 yıllık payın peşin olarak ödenmesi niteliğindeki işlemden kamunun sağlayacağı yarar nedir? Büyük bir döviz sıkıntısının yaşandığı bir dönemde, 1 milyar 650 milyon dolar borçlanma yapılması, millete yeni bir yük değil midir?

-Türkiye Varlık Fonu A.Ş. ve alt fonlarının Turkcell, Telekom gibi alımlar ile kamu bankalarının sermaye artışları için aldığı borç tutarı nedir? Bu borçlanmalar hangi kurum, banka ve yurtdışı kuruluşlardan alınmıştır?

-Türk Telekom özelleştirmesi sürecinin Türk bankacılık sektörüne dolayısıyla Türk ekonomisine verdiği zararlarla ilgili, yönetim ve denetim sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında hukuki bir süreç başlatılacak mıdır?”