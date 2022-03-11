CHP'li Özgür Özel'den iktidara Türkiye Varlık Fonu tepkisi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden payları satın almak üzere LYY Telekomünikasyon AŞ ile sözleşme yapan Türkiye Varlık Fonu'na ve iktidara tepki gösterdi.
Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon AŞ arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de sosyal medya hesabından satın alma işlemine tepki gösterdi.
"HORTUMLADIKLARI MİLLETE YÜK OLDU!"
Özel, "Türkiye Varlık Fonu milletin ocağına incir ağacı dikmek için kurulmuş! 2005'te devletin olan Türk Telekom 16 yıl sonra yeniden devletin! Arada Hariri ailesini zengin etti! Hortumladıkları millete yük oldu! Yetmedi milletin kasasından 25 milyar TL daha çıktı! Ne hikaye ama!" ifadelerine yer verdi.
Türkiye Varlık Fonu milletin ocağına incir ağacı dikmek için kurulmuş!— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 10, 2022
2005'te devletin olan Türk Telekom 16 yıl sonra yeniden devletin!
Arada Hariri ailesini zengin etti!
Hortumladıkları millete yük oldu!
Yetmedi milletin kasasından 25 milyar TL daha çıktı!
Ne hikaye ama! https://t.co/95yuDQYZ9E
NE OLMUŞTU?
Lübnanlı Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi’yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom, özelleştirme kapsamında, 2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55’ini satın almıştı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) üzerinden yapılmıştı.
OTAŞ, satın alma için kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013 yılında 4.75 milyar dolar kredi almış ve krediyi ödeyememişti. Bunun üzerine bankalar borca karşılık hisselerin devri için harekete geçmişti.
Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası ortaklığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., 22 Aralık 2018'de Türk Telekom'un yüzde 55’lik hissesinin devraldı.
Bankalar, hisselerin satışı için Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) A.Ş.'yi kurmuş, 19 Eylül 2019'da da ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'e satış danışmanı olarak yetki verildiğini duyurmuştu. 17 Aralık 2021'de de Türkiye Varlık Fonu'yla görüşmelerin başladığı açıklanmıştı.
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