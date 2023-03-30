Muharrem ince için saat verildi: 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 15:23

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 15:44

Cumhurbaşkanı adayları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dün Memleket Partisi Genel Merkezi’nde dün bir araya gelmişti. İnce, görüşme sonrası yaptığı açıklamada adaylıktan çekilmeyeceğini söylemişti.

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, 'İnce, bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayacak' başlıklı yazısında, Muharrem İnce’nin, CHP liderinden iki bakanlık ve beş milletvekilliği talep ettiğini, CHP'nin İnce’ye bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önereceğini ileri sürdü.

Öte yandan Aktaş, bu akşam saatlerinde İnce'nin, 'CHP ile anlaştığını' açıklayacağını iddia etti.

'GECE YARISINA KADAR ZAMAN VAR"

Aktaş, yazısında devamında şu ifadeleri kullandı:

“Görüşmenin ardından ortaya çıkan hava, İnce ile uzlaşma olmayacağı yönündeydi. Fakat iki parti arasında görüşmeler tamamen sonlanmadı. YSK’nin kesin liste açıklayacağı 31 Mart gece yarısına kadar zaman var.

Benim kulislerden öğrendiğim, Muharrem İnce’nin, CHP liderinden iki bakanlık ve beş milletvekilliği talep ettiği. Fakat SP, Gelecek, DEVA ve DP’ye de listelerinde yer verecek olan CHP’de milletvekili listesi hazırlamak şu sıralarda en büyük sorun. Buna rağmen CHP, İnce’ye bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önerecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı kesin listesi YSK tarafından açıklanmadan, Muharrem İnce’nin, Kemal Kılıçdaroğlu lehine yarıştan çekilme olasılığı hiç de söylenildiği kadar düşük değil. Büyük olasılıkla bu akşam saatlerinde İnce, CHP ile anlaştığını açıklayacak."