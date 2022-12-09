CHP'li Engin Özkoç'a 'gürültü' nedeniyle suç duyurusu

09 Aralık 2022 Cuma, 10:20

Ankara'da emekli Cumhuriyet Savcısı Veli Kafes, oturdukları sitedeki iddiaya göre "soğutma sisteminden kaynaklı gürültü" nedeniyle tartıştıkları CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında, 'nüfusunu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'iftira', 'görevi kötüye kullanma' ve 'gürültüye neden olma' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Veli Kafes, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "oturdukları site içerisindeki çarşının terasında bulunan soğutma ünitesinin çıkardığı gürültü nedeniyle Çankaya Belediyesi’ne şikayet dilekçesi verdiklerini, belediyenin de çarşıyı işleten inşaat firması hakkında para cezası uyguladığını ve soğutma sistemini mühürleyerek gerekli önlemlerin alınması için 30 gün süre verdiğini" belirtti.

Dilekçede, firmanın kararın iptali için dava açtığını, Ankara 7'nci İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması istemini reddettiği belirtildi.

Kafes, dilekçede, Özkoç ile isimlerini bilmediği şoförü ve korumasının 'Cebir ve tehdit ile kamu görevinin sağladığı nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'iftira', 'görevi kötüye kullanma' ve 'gürültüye neden olma' suçlarından soruşturma yürütülmesini talep etti.

Kafes dilekçesiyle birlikte, olay anında eşi tarafından çekilen görüntülerin bir kısmını da savcılığa teslim etti.