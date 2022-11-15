'Milletimize mahcubuz' demişti: Engin Özkoç'tan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki

15 Kasım 2022 Salı, 17:57

Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda 50 kişi de gözaltına alındı.

Saldırının olduğu gün açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaklaşık 6 yıldır İstanbul'da dün akşam üzeri yaşadığımız gibi müessir bir hadise, bir terör hadisesi yaşamadık. Bu konuda milletimize mahcubuz. Bu yıl sadece 200’e yakın terör olayı engelledik. Belki bu karşılaştığımız olaydan daha müessif sonuçlara sebebiyet teşkil edecek terör olaylarıdır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Özkoç, burada yaptığı konuşmada Soylu'ya çok sert tepki gösterdi.

Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda “Böylesine vahim bir olayla ilgili terörün kimden geldiği, nasıl geldiği lanetlenmesi gereken bir olayla ilgili, ‘Biz bu olayda mahcubuz’ diyen bir içişleri bakanı varsa içişleri bakanına söylenecek tek bir söz vardır. İçişleri bakanları mahcup olmazlar. İçişleri bakanları gereğini yaparlar. Gereğini yapamıyorlarsa da o koltukta oturmazlar. Senin mahcubiyetin eğer bu ülkenin evlatlarının canıyla ödeniyorsa o zaman senin mahcubiyetinin bizim nezdimizde hiçbir karşılığı ve değeri yoktur” dedi.

Özkoç, şunları söyledi:

“İÇİŞLERİ BAKANLARI MAHCUP OLMAZLAR”

Taksim’de gerçekleşen hain terör saldırısını lanetliyoruz. Acımız çok büyük. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.





Türkiye’de bir evladımızın canı yanıyorsa Türkiye’nin canı yanıyor demektir. Bir evladımızı kaybettiysek aslında herkes kendi ailesinden bir kişiyi kaybetmiştir. İçimizi yakan bu olaylarla ilgili ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmeliyiz. Hele ki devlet makamında bu konuyla ilgili yerlerde olan insanlar, sözlerinin nereye gittiğini bilmek zorundadır.





Böylesine vahim bir olayla ilgili terörün kimden geldiği, nasıl geldiği lanetlenmesi gereken bir olayla ilgili, ‘Biz bu olayda mahcubuz’ diyen bir içişleri bakanı varsa söylenecek tek bir söz vardır. İçişleri bakanları mahcup olmazlar. İçişleri bakanları gereğini yaparlar. Gereğini yapamıyorlarsa da o koltukta oturmazlar. Senin mahcubiyetin eğer bu ülkenin evlatlarının canıyla ödeniyorsa o zaman senin mahcubiyetinin bizim nezdimizde hiçbir karşılığı ve değeri yoktur.

“HANGİ ÜLKE OLURSA OLSUN HESAP SORAMAYACAĞIMIZ DÜNYADA EVLATLARIMIZ İÇİN HİÇBİR ÜLKE YOKTUR”

Bütün terör örgütlerini lanetliyoruz. Ama Türkiye güçlü bir ülke, istihbaratı güçlü bir ülke, Emniyet teşkilatı güçlü bir ülke. Biz, Emniyet teşkilatımıza güveniyoruz. Ülkemizin istihbaratına güveniyoruz. Fakat güvenmediğimiz kişi, İçişleri Bakanı'nın tam da kendisidir.





İçişleri Bakanı bir açıklama yapıyorsa ilk önce iktidarının kendi içinde bir değerlendirme yapması gerekir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir bakanı böyle bir vahim terör olayından sonra ‘Amerika vardır ve onu lanetliyoruz’ diyorsa Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına derhal kapalı oturum talep ederiz. Gelsin burada Amerika’nın olduğuna dair delilleri koysun. Boyutu ne olursa olsun, hangi ülke olursa olsun hesap soramayacağımız dünyada, evlatlarımız için hiçbir ülke yoktur. Başta Amerika da dahil olmak üzere.

“BU ARADAKİ ÇELİŞKİYİ TBMM’YE VE MİLLETİMİZE AÇIKLAMAK ZORUNDADIR”