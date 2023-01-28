CHP'li Engin Özkoç'tan 'Kılıçdaroğlu' mesajı: Cumhurbaşkanlığı için net konuştu

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 01:21

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 04:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde birlik ve dayanışma gecesine katıldı.

Özkoç, burada yaptığı konuşmada, CHP'li belediye başkanlarının korkutulmaya çalışıldığını söyledi. Partililerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmelerini isteyen Özkoç, "Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenin. Güvenin, o, Türkiye'nin en çok tanınan, en çok sevilen cumhurbaşkanı olacak. Ona güvenin, ona inanın" dedi.

Özkoç, şunları söyledi:

"Yeri geldiği zaman sanki bir dervişin sabrıyla hareket eden ve tüm insanları kucaklarken büyük bir şefkatle sabırla kucaklayan, yeri geldiği zaman kendisine yapılan saldırılar karşısında bir elinde gözlüğü, diğer elinde bayrağa baktığı zaman kılı bile kıpırdamadan yürüyen, yeri geldiği zaman Türkiye'deki tüm farklı görüşleri hoşgörü ile bir araya getiren, yeri geldiği zaman sesini yükselten, yeri geldiği zaman şefkatle çocuklara sarılan Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenin. Güvenin, o, Türkiye'nin en çok tanınan, en çok sevilen cumhurbaşkanı olacak. Ona güvenin, ona inanın. Yolun öyle bir noktasına geldik ki en çok içinizde kırıklık yaratan kardeşiniz Cumhuriyet Halk Partiliyse sakın ondan vazgeçmeyin."

"Bizim birbirimizden vazgeçecek lüksümüz yok" diyen Özkoç, "Bizim makam için, mevki için, hırsımız için birbirimizi kıracak lüksümüz yok. Çünkü bu vatanın bize ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

"ANT OLSUN Kİ CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Ülkenin çocuklarının geleceğinin kendilerine emanet olduğunu dile getiren Özkoç, "Onun için kendi hırsımıza değil, kendi öfkemize değil, kendi beklentilerimize değil, en kırgın olduğunuz insandan başlayın onu kucaklayın, onu sarın ve sarmalayın ölümden daha mı zor bu? Biz bu vatan için şehit olduk. Bir dostunuza, bir partilinize ona kırılmış olsanız dahi ona sarılmak ölümden daha mı zor? Birbirinize sarılın. Başaracağız ve bu ülkeye barış getireceğiz. Özgürlük getireceğiz. Ant olsun ki Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.

Birlik ve dayanışma gecesine CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi ve partililer katıldı.