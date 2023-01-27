Erkan Baş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na şartlı destek

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:14

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 09:14

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, altılı masadan çıkacak mutabakat metnine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığını destekleyebileceklerini söyledi.

Fatih Portakal'ın Youtube kanalında seçim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Baş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması halinde CHP'nin seçim beyannamesine bakacağını belirterek, "Buna şu nedenden dolayı oy verilir ya da bu nedenden dolayı oy verilmez' derim" diye konuştu.

"TAVRIMIZI ÇOK NET KOYARIZ"

Baş, "Ama altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunda hangi mutabakatın adayı olduğuna bakmak zorundayım" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Örnek veriyorum: Kişi olarak Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin taraftarı, uygulanmasını istiyor. Mesela bu benim oy vermem için çok pozitif bir şey. Ama altılı masa ne diyecek?… Benim için önemli olan, altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi için ne diyecek?

O yüzden bugün itibariyle isim tartışmasına girmek istemiyorum. Ama önümüze bir program gelirse çok net tavrımızı ortaya koyarız"