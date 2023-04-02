CHP'li Erdoğan Toprak'tan iktidarın borçlanma kararına tepki: 'Yangından mal kaçırma'

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 19:00

CHP’li Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunda iktidarın 14 Mayıs seçimleri öncesi aldığı kararlara dikkat çekti.

Peş peşe açıklanan kamu personeli alımlarına değinen Toprak, “Açıklamalar 2023 için öngörülen memur, sözleşmeli, geçici hizmet kadrolarının oy hesabıyla kullanıldığını gösteriyor. Sağlık, Adalet, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları olmak üzere sadece 4 bakanlığın bir hafta içinde duyurduğu personel alımlarının toplamı 140 bin kişiyi aştı.Sadece bu dört bakanlığın yapacağı kamu personeli alımlarının toplamı 140 bin 867 kişiye ulaşıyor. Önümüzdeki günlerde, diğer bakanlıkların, kamu kurumlarının benzer şekilde toplu personel alımları devreye girecek. Kaybedeceğinin farkında olan iktidar, giderayak kamu kadrolarını ‘torpilli’ alımlarla dolduruyor. Hakkaniyetten, eşit rekabetten ve liyakatten uzak bu adaletsizliğe iktidarımızda son vereceğiz. Mağdur edilenlere haklarını iade edeceğiz” dedi.

Dış borçlanmanın da arttığını söyleyen Toprak, “TVF, seçime sayılı günler kala, fon varlıklarını teminat göstererek dışarıdan borçlanmaya hız verdi. İki yıl önce 1 milyar 250 milyon euro borç alarak İstanbul Finans Merkezi inşaatında işi bırakan iktidar müteahhitlerine 1,6 milyar TL ödeme yapan TVF, geçen hafta 790 milyon euro yeni borçlanmaya gitti. Bu borçlanmanın ardından üç kamu bankasına TVF’den 111,7 milyar TL sermaye aktarıldı. İktidarın seçime sayılı günler kala, deprem yaralarının sarılması için acil kaynak ihtiyacı ortada iken TVF’deki kamu varlıklarını teminat gösterip yüksek faizle yüz milyonlarca euro borçlanması, tam anlamıyla yangından mal kaçırmadır. Ülkenin geleceği ve millete ait varlıklar yabancı bankalara ipotek edilmektedir. Bu borçla sağlanan kaynaklar kamu bankaları üzerinden iktidar yakınlarına dağıtılarak seçim öncesi birilerine servet transferi yapılması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.