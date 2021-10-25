CHP'li Erdoğdu AKP yetkililerini uyardı: SADAT, Sedat Peker'den daha tehlikeli ve...
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay'ın sunduğu Ankara Rüzgarı programında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, SADAT hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay'ın sunduğu Ankara Rüzgarı programında konuk olan CHP'li Aykut Erdoğdu, Sedat Peker ve SADAT'a (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ilişkin konuştu.
CHP'li Erdoğdu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen SADAT için "Sedat Peker, kozmik odada bulunan isim" ifadelerini kullanan CHP'li Erdoğdu, Söylediği her şey delillerle desteklendi. Ne Cumhuriyet savcısı kalsı ne de araştırılacak bir şey... Çok vahim iddialar var ama hükümet hiçbir adım atmıyor" dedi.
"SADAT ÇOK DAHA TEHLİKELİ"
Sedat Peker için susturmak dışında bir şey yapayacaklarını belirten CHP'li Erdoğdu şöyle devam etti:
"Sedat Peker bunun önlemlerini almıştır. Kendisi susturulsa bile bildiklerini güvenilir kişilere bırakmıştır.
Sedat Peker devletin kendisi olmuş. Devletin içinden ana bilgiyi sızdırmaya gerek yok. Asıl devletin kendisi olan SADAT. SADAT, Sedat Peker'e göre çok daha kökleri uluslararası olan çok daha tehlikeli ve başımızı belaya sokacak bir organizasyon. Suç örgütüne dönüşmüş bir şey var"
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