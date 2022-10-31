CHP'li Eren Erdem açıkladı: İşte Erdoğan'ın ikili söylemlerinin perde arkası...

31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:46

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde yaptığı konuşmalarda dikkat çeken bir ayrım yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan prompterdan okuduğu metinlerde daha sade ve ötekileştirmeyen bir dil kullanırken muhalefete yönelik söylemlerinde de alışıldık olmayan şekilde hafif eleştirilerde bulunuyor. Ancak prompter dışındaki konuşmalarında yine muhalefete yönelik sözlerinin dozajı yükseliyor. Erdoğan son olarak 'Türkiye Yüzyılı' programı sırasında prompterdan okuduğu metin 'Kanal İstanbul' bölümüne gelince metnin dışına çıkarak muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Bu muhalefetin kafası basmaz, anlamaz bunlar anlamaz" ifadelerini kullandı.

"YURTDIŞINDAN EKİP GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iki farklı dilinin sebebini CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, açıkladı.

CHP'li Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışından gelen bir ekiple anlaştığını ve seçim kampanyasını bu ekibin yapacağını söyledi. Erdem, "İsmini paylaşmayacağım, AKP’nin yeni kampanyacısı çok önemli bir iletişim profesörü, yurtdışından geldi. Ama önemli bir Türk iletişim profesörü... Cumhurbaşkanlığı kampanyasını devraldı ve ilk şartı şuydu; 'Ben negatif dille kampanya yapmam' Bunu masaya bir şart olarak koydu ve kabul ettirdi.

"TAYYİP BEYİ SÜREKLİ UYARACAKLAR"

CHP'li Erdem, AKP'nin seçim kampanyasının beklenenin aksine sert dilli ve muhalefete saldıran bir şekilde olmayacağını iddia ederek, "Beklenin aksine bu kampanya döneminde pozitif bir kampanya izleyeceğiz. Birleştirici konuşan sürekli Atatürk’ten bahseden, Türkiye’nin tüm değerlerine atıf yapan bir profil izleyeceğiz. Kampanyayı bu şekilde düzenlediler ama bu hakikat midir, yoksa bir seçim kampanyası mıdır? Bunu vicdanlara ve vatandaşın takdirine bırakıyoruz. Seçim kampanyasını yöneten PR ekibi bu kararı aldı. Tayyip beyi prompterdan uzaklaşmaması için sık sık uyaracaklar çünkü uzaklaşıp özüne dönerse kampanya ve strateji bozulabilir.

"CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

Flash Haber TV'de Millet Masası programında çarpıcı açıklamalar yapan Erdem, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin hislerini de çarpıcı bir hikaye ile anlattı.

Annesinin Elazığ'da doğduğu köy ve evin görselleriyle babasının doğduğu köy ve evin görsellerini ekranlara gösteren CHP'li isim, "Bakın benim annem Elazığ'ın bir dağ köyü olan Mığılı Zahide'nin işçi kızıdır, babam da Karaterzili Satı’nın işçi oğludur. Cumhuriyet bana, Milletvekili olma imkanı verdi.

O yüzden Cumhuriyet bayramlarında hep duygulanırım. "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir." dedi.