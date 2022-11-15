Eren Erdem hakkında ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ iddiasıyla dava

15 Kasım 2022 Salı, 23:03

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem hakkında, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erdem'in 13 Ocak'ta; “Açlık=RTE' yazılı görsel ile ‘AKP Genel Başkanı ve saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve şatafat içinde bir Saray hayatı sürerken, vergiyi veren millet yokluğa ve sefalete mahkum edildi. Saray sosyetesinin umurunda değil. Vatandaşı sadece halkçı iktidar düşünür.. Bu nedenle; AçlıkeşittirRTE” ifadelerini içeren bir sosyal medya paylaşımı yaptığı belirtildi.

13 Ocak'taki paylaşım ile ilgili ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ iddiasıyla soruşturma açılabilmesi için alınması gereken Adalet Bakanlığı izninin 6 Temmuz 2022 tarihinde verildiği görüldü. İddianamede, şunlara yer verildi:

Cumhurbaşkanı'na Hakaret suçunun unsurları, müştekinin Cumhurbaşkanı olması ve paylaşım içeriği dikkate alındığında, paylaşımın açıkça Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığına mahiyetinde olduğunun, bu nedenle şüphelinin atılı suçu işlediğinin, paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması ve birçok kişi tarafından paylaşıma erişilebilmesi nedeniyle suçta aleniyet unsurunun bulunduğunun kabulü gerektiği…

İddianamede, Erdem hakkında; Türk Ceza Kanunu'nun 299/1 ve 299/2 maddeleri uyarınca ‘Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret’ iddiasıyla dava açılması istendi. İddianamede Erdem'in ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesindeki ‘belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması’ da talep edildi.

“SİYASİ ELEŞTİRİDİR”

Erdem, hakkındaki iddianamenin kabul edildiğini açıkladı. Erdem, sosyal medya hesabında, şu paylaşımı yaptı:

Herkesin vicdanına teslim ediyorum! AÇLIK=RTE ifadesi, Cumhurbaşkanına hakaretmiş! Utanmadan bu saçma iddianameyi kabul etmiş mahkeme… 21 Aralık'ta duruşmam varmış! Hükümeti açlığın sorumlusu olarak tarif etmek, Cumhurbaşkanına hakaret değildir! Siyasi eleştiridir! Rezillik…”