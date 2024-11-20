CHP'li Ersever'den iktidara Çayırhan tepkisi: 'Yandaşlarınıza peşkeş çektiniz'

Yayınlanma: 20.11.2024 - 17:51

Güncelleme: 20.11.2024 - 17:52

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirme kararı 13 Eylül tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından duyuruldu. İhaleye katılmak isteyenlerin teklif vereceği son tarih 4 Aralık günü olarak belirlendi. İhale şartnamesinde yer alan maddelere ilişkin çekinceleri bulunan maden işçileri ise özelleştirme kararına karşı çıkıyor.

Bu çerçevede Çayırhan Termik Santrali'nde çalışan ve tamamı sendikalı olan 500 işçi bugün sabah saatlerinde kendilerini madene kapattı ve eyleme başladı. İşçiler, maden sahasının devlet tarafından işletilmeye devam etmesini istiyor. Özelleştirilme alanındaki termik santralde 1300’ü madende, 700’ü santralde olmak üzere 2 bin işçi çalışıyor. Şartnamede, işçilerin ve ailelerinin kaldığı lojmanlar için ‘4 ay içinde boşaltılacak’ ifadesi de yer alıyor. Eylem olumlu bir cevap gelinceye kadar devam edecek. İşçiler bekledikleri yanıtı alamazsa açlık grevine başlayacak.

'TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMADINIZ'

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de TBMM Genel Kurulu'nda maden işçileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. "22 yıllık iktidarınızda taş üstüne taş koymadınız" sözleriyle iktidara yüklenen Ersever, "Bir tek fabrika açmadığınız gibi cumhuriyetin tüm kazanımlarını elden çıkardınız, yandaşlarınıza peşkeş çektiniz. Köprüleri, havalimanlarını sattınız, doymadınız. Şimdi sıra Ankara Nallıhan Çayırhan Termik Santrali ve maden ocaklarına geldi" dedi.

'YANINIZDA SAF TUTUYORUZ'

Ersever sözlerini şöyle sonlandırdı: "Termik santrali ve maden ocaklarını varlık satışı kapsamında adrese teslim ihaleyle elden çıkartacaksınız. Maden ocağından ekmek yiyen bin 350, santralde çalışan 750 emekçiyi kapının önüne koyacaksınız.Özelleştirmeden 4 ay sonra da 800 aile oturdukları lojmanlardan çıkartılacak. Bizler her zaman olduğu gibi emekçi kardeşlerimizin yanında saf tutuyoruz. Selam olsun yerin yüzlerce altında direnen 500 emekçi kardeşimize, selam olsun Çayırhan'a..."