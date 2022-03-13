CHP'li eski meclis üyesi 'Erdoğan'a hakaret'ten gözaltında: 'Reform bu mu oluyor?'

13 Mart 2022 Pazar, 11:01

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit Belediyesi Meclisi eski Meclisi Üyesi İbrahim Güçlü, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gece saatlerinde evinden gözaltına alınan İbrahim Güçlü'nün geceyi nezarette geçirdiği öğrenildi. Güçlü’nün gözaltına alınması sonrası CHP'den açıklama geldi.

CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Nazım Gençtürk, sosyal medya hesbaı üzerinden yaptığı açıklamada “İbrahim Güçlü gözaltında... Önceki dönem İzmit Belediye Meclis Üyemiz, bugün cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla torunun doğumgünü kutlaması hazırlıklarını yaparken evinde gözaltına alındı. Nöbetçi(!) savcı, daha ifadesi bile alınmadan hükmü verdi ve 'mevcutlu' olarak 'ertesi gün' savcılık ifadesine götürülmek üzere nezarete konuldu. Yıllarca kamuda çalışmış, belediye meclis üyeliği yapmış, muhtarlık yapmış, sosyal çevresince ve kent kamuoyunca bilinen, 30 yıldır aynı adreste oturan, çağırılsa pek tabii olarak herkesten önce gidip ifadesini verecek, 62 yaşında adam bu gece nezarette.." dedi.

"GECE NEZARETTE TUT ERTESİ GÜN SEVK ET"

Erdoğan'ın adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada "Sırf ifade almak için evden gece yarısı gözaltı işlemlerine son verdik!" dediğini hatırlatan Gençtürk, "Gündüz gözaltına aldığın adamı, adliyede nöbetçi savcı-hakim olmasına karşın gece nezarette tutup ertesi gün sevk edince adalet reformu sağlanmış mı oluyor? Bu arada, tüm hukukçuluğumla söylüyorum ki; paylaşımda ne cumhurbaşkanı var, ne hakaret var, ne de küçük düşürme var; sadece kraldan çok kralcılık var, yaratılmaya çalışılan bir korku toplumu var...” ifadelerini kullandı.

İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın da Güçlü'ye destek mesajında “1994 yılında beraber muhtar secilmiştik. 2 dönem muhtarlıktan sonra aralıklarla 2 dönem de belediye meclis üyeliği yaptı. Yol arkadaşım, komşum, dostum İbrahim Güçlü, talihsiz bir paylaşımdan dolayı gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.