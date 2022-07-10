CHP'li Faik Öztrak: Sıkılmadan hala milletten sabır istiyorlar; millet size 20 yıl sabretti de ne oldu, getirin sandığı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin dört yıl önce bugün göreve başladığını belirten CHP'li Faik Öztrak, “Ülkeye istikrar ve güven getireceği söylenen bu ucube rejim, ülkemizde son dört yılda ne istikrar, ne güven ne de huzur bıraktı. Milletimiz perişan oldu. 4 yıl önce milletimize ‘verin yetkiyi, görün etkiyi’ diyenler, ülkemizi uçurumdan aşağı yuvarladı. Şimdi sıkılmadan hala milletten sabır istiyorlar. Millet size 20 yıl sabretti de ne oldu? Millette artık sabredecek hal kalmadı. Getirin sandığı, milletin terazisinden kaçmayın” dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı sosyal medya paylaşımında; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin dört yıl önce bugün göreve başladığını belirtti ve aradan geçen dört yılda ekonomi yaşananları rakamlarla açıkladı.
Öztrak’ın açıklamaları şöyle:
“ATAMA BAKANLARIN YÜZDE 41’İ GÖREVDEN ALINDI"
Bundan tam 4 yıl önce ülkeye ‘güven’ ve ‘istikrar’ getireceği söylenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kabinesi Resmi Gazete’de yayımlanarak, görevine başladı. 4 yılda yönetimde istikrar kalmadı. Atama bakanların yüzde 41’i ya görevden alındı ya da görevden affını istedi.
"ÜÇ ‘HAZİNE VE MALİYE BAKANI’ GÖRDÜK"
İstikrarın en çok kaybolduğu alan ise ‘ekonomi yönetimi’ oldu. Damat ile beraber son 4 yılda üç ‘Hazine ve Maliye Bakanı’ gördük. Yine bu dönemde 4 TCMB Başkanı, 5 TÜİK başkanı ile tanıştık. Ekonomi yönetimindeki istikrarsızlık, ekonomik verilerde de kendisini gösterdi.
"DOLAR KURU 4,54 TL İDİ, BUGÜN 17,29 TL"
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi göreve başladığında; dolar kuru: 4,54 TL idi. Bugün 17,29 TL. Cumhurbaşkanlığı kabinesi göreve başladığında; Enflasyon yüzde 15 idi. Bugün enflasyon yüzde 79. Cumhurbaşkanlığı kabinesi göreve başladığında; Ülkenin Risk Primi (CDS) 315 idi. Bugün 858.
"MİLLETİMİZ PERİŞAN OLDU"
Ülkeye istikrar ve güven getireceği söylenen bu ucube rejim, ülkemizde son dört yılda ne istikrar, ne güven ne de huzur bıraktı. Milletimiz perişan oldu. 4 yıl önce milletimize ‘verin yetkiyi, görün etkiyi’ diyenler, ülkemizi uçurumdan aşağı yuvarladı. Şimdi sıkılmadan hala milletten sabır istiyorlar. Millet size 20 yıl sabretti de ne oldu? Millette artık sabredecek hal kalmadı. Getirin sandığı, milletin terazisinden kaçmayın.”
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