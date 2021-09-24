CHP'li Faik Öztrak ülkeyi nasıl yöneteceklerini açıkladı

24 Eylül 2021 Cuma, 18:28

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların ekonomik tablodan olumsuz etkilendiğini söyledi. Öztrak, "Bugün ülkemizin dört bir yanından, 'Yandım Allah' feryatları yükseliyor. Şu an ülkemizde en büyük banknot 200 lira. 2009'un başında tedavüle giren 200 liralık banknotla pazar filesine giren eti, meyveyi, sebzeyi bugün almaya kalksak, cüzdana bir değil, iki değil, üç değil, dört tane 200 liralık banknot koymak gerekiyor. O da yetmiyor. Bunların yanına bir de 50 liralık banknot eklemek gerekiyor. İşte bunun adı zulümdür, soygundur" dedi.

"DEVLET YÖNETİMİNDE LİYAKAT OLACAK"

Öztrak, sahada olmaya ve milletle buluşmaya devam edeceklerini belirterek, "Dediğimiz gibi her sorunun çözümü var. İlk seçimde biz işbaşına geleceğiz. Millet rahat bir nefes alacak. Büyük bir kucaklaşma olacak. Endişeler son bulacak. Artık kimse bu milletin fertlerini bölüp, parçalamayacak. Bağımsız yargı olacak. Özgür medya olacak. Birinci sınıf bir demokrasi olacak. Herkesi kucaklayan tarafsız bir Cumhurbaşkanı olacak. Devlet yönetiminde liyakat olacak. Borçla değil, üreterek büyüyeceğiz. Kısacası, biz işbaşına geldiğimizde memlekette bayram olacak. Biz hazırız, milletimiz hazır" diye konuştu.

"SORUN YOK DİYEREK SORUN ÇÖZÜLDÜ SANIYORLAR"

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından 'Türkiye'de Kürt sorunu yok' şeklinde açıklamalarının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Son dönemde Cumhur İttifakı ilginç bir yaklaşımı ihtiyat edindi. Alışkanlık haline getirdi. 'Sorun yok' diyerek sorun çözüldü zannediyor. Böyle bir şey yok. Ülkede herkesin, tüm kesimlerin bugün çok ciddi sorunları var. Esnafın sorunu var. İşçinin sorunu var. İşsizlerin sorunu var. Çiftçinin sorunu var. Türkiye'de her şeyden önce ciddi bir demokrasi sorunu var. İnsanlar bu sorunlarını dile getiriyorlar ama Cumhur İttifakı bu sorunları duymazlıktan gelerek sorunlar çözüldü sanıyor. Cumhur İttifakı ne derse desin. Biz çözümü onların yaptığı gibi İmralı'da değil, millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de bulacağız."

Öztrak ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet ettiğine dair iddiaların doğru olmadığını belirtti.