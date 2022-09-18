Ekonomideki sonuçlar Nurettin Nebati'nin açıklamalarıyla ters düştü

18 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Bakanın göreve geldiği günden bu yana yaptığı açıklamalar ve yaşananlar şöyle:

Nebati geçen aralıkta doların önce hızla yükselmesi sonra da KKM sisteminin açıklanmasıyla hızla düşmesi konusunda, “büyük yatırımcıların değil küçük yatırımcıların çarpıldığı” çıkışını yaptı.





Aralıkta bir televizyon programında “Hani hep hayal edersiniz ya şöyle “Bir uyusam da altı ay sonra uyansam” diye. Bir uyuyun, altı ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz” demişti. Ancak altı ay sonrasında enflasyon yüzde 80’lere çıkarken dolar da dün itibarıyla 18.26’lara ulaştı.





Nebati, 1 Temmuz’da enflasyonu kontrol altına aldıklarını söyledi. Aralıkta geçen yılın yüksek enflasyonu nedeniyle baz etkisinden kaynaklı düşme bekleniyor. Ancak iktidarın OVP’ye göre bu düşme sınırlı olacak. İktidar, enflasyonu tek hanelere ancak 2025’te indirmeyi öngörüyor.

BORSA DÜŞTÜ, AÇIK FIRLADI