Ekonomideki sonuçlar Nurettin Nebati'nin açıklamalarıyla ters düştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin göreve geldiği günden bu yana ekonominin geleceğine ilişkin yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Ancak ekonomide ortaya çıkan veriler Nebati’nin açıklamalarıyla çelişiyor.
Bakanın göreve geldiği günden bu yana yaptığı açıklamalar ve yaşananlar şöyle:
- Nebati geçen aralıkta doların önce hızla yükselmesi sonra da KKM sisteminin açıklanmasıyla hızla düşmesi konusunda, “büyük yatırımcıların değil küçük yatırımcıların çarpıldığı” çıkışını yaptı.
- Aralıkta bir televizyon programında “Hani hep hayal edersiniz ya şöyle “Bir uyusam da altı ay sonra uyansam” diye. Bir uyuyun, altı ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz” demişti. Ancak altı ay sonrasında enflasyon yüzde 80’lere çıkarken dolar da dün itibarıyla 18.26’lara ulaştı.
- Nebati, 1 Temmuz’da enflasyonu kontrol altına aldıklarını söyledi. Aralıkta geçen yılın yüksek enflasyonu nedeniyle baz etkisinden kaynaklı düşme bekleniyor. Ancak iktidarın OVP’ye göre bu düşme sınırlı olacak. İktidar, enflasyonu tek hanelere ancak 2025’te indirmeyi öngörüyor.
BORSA DÜŞTÜ, AÇIK FIRLADI
- Nebati, eylül ayında borsadaki yükselişe dikkat çekerek, “Borsa İstanbul, yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldi” dedi. Nebati’nin açıklamalarının ardından borsa düştü.
- Nebati, cari açık konusunda ise geçen yılın aralık ayında yeni ekonomi modelini anlatırken “Modelimiz yüksek büyüme, düşük cari açık” demişti. Buna karşın cari açık 36.5 milyar dolara yükseldi.
- Nebati’nin GES sistemiyle ilgili olarak doların 5-6 lira birden düşeceğini söylediği de iddia edilmişti. Ancak dolar 18.20 liranın bile üzerine çıktı.
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