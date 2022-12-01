CHP Fethi Açıkel, '1 milyon yazılımcı' hedefinin tutturulamadığını açıkladı

01 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, iktidarın 2020’de başlattığı 1 milyon yazılımcı istihdamı projesini değerlendirdi.

Projenin hedefine ulaşamadığını söyleyen Açıkel, “Erdoğan projeyi duyururken ‘Üç yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz’ ifadelerini kullanmıştı. Ancak 2022 Kasım ayı itibarıyla, projenin resmi verilerine göre sadece 372 bin 957 özgeçmiş doldurulmuş ve toplam başvuru 914 bin 231 olmuştur” dedi. Açıkel şunları söyledi: “Yazılım sektörünün sektör temsilcilerinin paylaştığı verilere göre, yazılımcı beyin göçü sayısı yıllık 30 bini aşmış ve bu sayı tırmanarak 100 bine doğru gitmektedir.”