CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Ekonomik kriz yuvaları yıkıyor

Yayınlanma: 19.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 03:00

CHP’li İlgezdi, TÜİK verilerinden hareketle 2008-2023 arası evlilik ve boşanma oranlarındaki artışa ilişkin bir çalışma hazırladı. Buna göre; 2008’de 1 milyon 359 bin kişi boşanırken bu sayı 2023’te 2.25 kat artarak 3 milyon 59 bin kişiye yükseldi.

‘HAYALLERİ YOK OLDU’

Boşanma artışlarına ilişkin değerlendirmede bulunan İlgezdi, “Boşanmalar hızla artıyor. AKP insanları işsiz bıraktıkça, ekonomik krizler ve geçim sorunları nedeniyle gençlerimiz evlenemiyor, evlenenler ise bu geçim derdinde boşanmak zorunda kalıyor. İktidar gençlerimizin hayalleri ile birlikte yuvalarını da yok ediyor” dedi.

(Gamze Akkuş İlgezdi)



‘EN AZ ÜÇ ÇOCUK DİYEN İKTİDAR...’

İlgezdi, 2008’de toplam 14 milyon 500 bin hiç evlenmeyen nüfusun 2023’te 19 milyonu geçtiğini aktararak “Bu iklimi yaratan iktidarın yöneticileri ise işsizliğe ve ekonomik yoksunlukları daha da artırarak insanların evlenmelerinin önündeki en büyük engeli oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

2008’de evlenme çağındaki toplam nüfus yüzde 64.35 olurken bu sayının 2022’ye gelindiğinde yüzde 61.27 gerilediğini vurgulayan İlgezdi, “En az üç çocuk diyen iktidar, çiftlerin evlenmelerine, evlenenlerin de mutlu olmalarına ve evliliklerini devam ettirmelerine engel oluyor” diye konuştu.