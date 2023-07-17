Hasta randevu bulamıyor! CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Sağlıkta çöküş

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi” (MHRS) üzerinden yaptığı araştırma, sağlık sistemindeki çöküşü de ortaya koydu.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00
Hasta randevu bulamıyor! CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Sağlıkta çöküş
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12-14 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’deki tüm branşlardan muayene randevusu almaya çabaladığını söyleyen İlgezdi, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Geçtiğimiz yıl aynı konuyla ilgili yaptığım hesaplamalarda İstanbul’un 39 ilçesinde göz randevusu yoktu, bir yıl sonra yine aynı tabloyla karşı karşıyayız. 2022’de kulak burun boğaz (KBB) polikliniğine muayene olmak isteyen vatandaşlarımızın 14 gün beklemesi ve 142 kilometre yol gitmeleri gerekiyordu, bu yıl bir gün daha artarak 15 gün beklemeniz gerekiyor. İzmir’de de kadın doğum hastalıkları sistemi her gün ‘Randevu bulunamamaktadır’ uyarısı veriyor. İzmir’e en yakın il olduğu için Manisa’ya da baktım, orada da randevu bulunamıyor. Kadınlarımızın sağlığı yok sayılıyor.”

(Gamze Akkuş İlgezdi)

Ankara’ya da değinen İlgezdi, “Başkentimizde, şehir merkezinde ikamet eden vatandaşlarımızın çocukları hastalanırsa, KBB muayenesi için Şereflikoçhisar’a 155 kilometre, Haymana’ya 90 kilometre, Kızılcahamam’a ise 81 kilometre yol gitmek zorunda” dedi.

İlgezdi şöyle konuştu: “Bu durum AKP’nin inşa ettiği sağlık sisteminin vatandaşlarımızın sağlığı pahasına çöküşünü ifade ediyor. AKP, sağlık sistemimizde ilerleyişin değil gerileyişin sembolü oldu. Sağlığı ‘yap işlet devret’ şehir hastaneleri sanan iktidar, insan yerine inşaatı tercih ediyor.”


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