CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Uyuşturucu kullanan, yapan ve satan kişi sayısı 2 milyona ulaştı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam bir video yayımlayarak sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı yurttaşları uyardı, iktidarın da buradaki payının altını çizdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, “Bu kadar çok pespaye duruma ‘Sokağa düşmüşlük’ denir” dedi. Soylu, Kılıçdaroğlu’nun bu sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İkili arasındaki bu tartışma Türkiye’deki uyuşturucu kullanım oranlarını gündeme getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi söz konusu alana dair hazırladığı raporun sonuçlarını, psikiyatristler de yaptıkları çalışmaları Cumhuriyet’e anlattı.

‘TEK ADAM REJİMİ TÜRKİYE’Yİ UYUŞTURUYOR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi son 8 yılda uyuşturucuya bağlı suçlarda yüzde 122 artış yaşandığına dikkat çekti.

İlgezdi, “2014-2021 yılları arasında uyuşturucu kullanan, yapan ve satan kişi sayısı 2 milyona ulaştı. Yani ülkenin yüzde 2’si uyuşturucu bağımlısı. Son 8 yılda haftada 4 bin 457, günde 635, saatte 26 kişi uyuşturucuyla ilgili suçlara karıştı. Verin yetkiyi görün etkiyi diyenler, yetkiyi aldıktan sonra da uyuşturucuya çare olamamış, aksine tam yetki aldıktan sonra uyuşturucu bağımlılığı daha da artmıştır. Sonuç: uyuşturucu yapan ve satanlar yüzde 57 artmıştır. Bu rakamlar bize tek bir şeyi gösteriyor: Tek adam rejimi Türkiye’yi uyuşturuyor. Türkiye’yi uyuşturan bu sistem, AKP’nin yanlış politikalarının eseridir” dedi.

(Gamze Akkuş İlgezdi)



YÜZDE 2 UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Uyuşturucu kullanımının çocuk yaşlara indiğini belirten İlgezdi, “Kullanım yaşı 10 yaşına kadar indi. Buna göre Türkiye’de 2014-2020 yılları arasında uyuşturucu kullanmak, imal ve ticaretini gerçekleştirmek suçlarından hüküm giyen 18 yaşından küçük toplam 5 bin 431 çocuk bulunuyor. AKP iktidarı her ne kadar ‘Uyuşturucuyla mücadele konusunda gerekeni yaptık’ dese de uyuşturucu, kuytu sokak aralarından şehirlerin ana arterlerine kadar yayılmış durumda. 5 bin 431 çocuğun uyuşturucunun pençesine düşmesi bizleri hem çocuklarımızın sağlığı, geleceği adına hem de uyuşturucunun yaygınlaşması adına endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

İlgezdi sözlerini şu şekilde noktaladı: “Sayın Soylu’nun, ‘Türkiye'de 2016'da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'dir, bu sayı 270'e düştü’ söylemleri uyuşturucunun kolaylıkla ulaşılabilir olduğu gerçeğini, uyuşturucu yaşının 10’a kadar düştüğü gerçeğini, Türkiye’nin yüzde 2’sinin uyuşturucu bağımlısı olduğu gerçeğini, son 8 yılda uyuşturucu suçlarının yüzde 122 oranında arttığı gerçeğini ne yazık ki değiştirmiyor.”

5 BİN 431’İ ÇOCUK

Uyuşturucu kullanımının çocuk yaşlara indiğini belirten İlgezdi, “Kullanım yaşı 10 yaşına kadar indi. Buna göre Türkiye’de 2014-2020 yılları arasında uyuşturucu kullanmak, imal ve ticaretini gerçekleştirmek suçlarından hüküm giyen 18 yaşından küçük toplam 5 bin 431 çocuk bulunuyor. Sayın Soylu’nun, ‘Türkiye’de 2016’da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941’dir, bu sayı 270’e düştü’ söylemleri uyuşturucunun kolaylıkla ulaşılabilir olduğu gerçeğini, son sekiz yılda uyuşturucu suçlarının yüzde 122 oranında arttığı gerçeğini ne yazık ki değiştirmiyor” ifadelerini kullandı

VAKALAR ARTTI

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan metamfetamin maddesine bağlı vakalarda artış olduğuna dikkat çekti. Dr. Akcan, “Metamfetamin tedavisinde zorlanıyoruz çünkü vakalarda artış var. Tedavide başarı da çok düşük oluyor. Hem bağımlılık potansiyeli yüksek bir kez kullanınca bile yapıyor ve çok ciddi kriz belirtileri var. Eskiden kokain, bonzai gibi madde bağımlıları gelirdi ancak artık metamfetamin arttı” dedi.

(Dr. Ayhan Akcan)



12 YAŞINDA HASTAMIZ VAR



Psikiyatrist Dr. Ali Gök ise, metamfetamine bağlı hastaların arttığını belirtti. Gök, “Metamfetamin yaygınlığı var. Bağımlılarda çok ciddi depresyonlar oluşturuyor. Bu madde kokainden daha bağımlılık yapıyor. 12-13 yaşında metamfetamin maddesine bağlı vakaları görüyoruz” dedi.

(Psikiyatrist Dr. Ali Gök)

