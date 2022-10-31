Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’de bir metamfetamin salgını var; sarayın düzeni bu salgını besliyor

31 Ekim 2022 Pazartesi, 21:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo ile bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın 'okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız' palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın “okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız” palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu. pic.twitter.com/llUggksdDJ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 31, 2022

Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor” dedi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan CHP lideri, “Bakmayın ‘okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Kılıçdaroğlu, "Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Paralarınızı getirin. Her şeye göz yumacağız dediler. Ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim. ‘Breaking Bad’ Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"MEVZU ÇOK DAHA BÜYÜK, ÇOK DAHA DERİN BİR YERDE"

“Sevgili halkım bugün Cumhuriyet Halk Partisi yoksulluk dayanışma ofisi kurucusu Hacer Hanım (Foggo) ile sizlere seslenmek istiyoruz. Hacer Hanım hayatını mahallelere, yoksullara adamış biri” diyen CHP lideri, “Bir konuya odaklanmasını istedim. Uyuşturucu salgınına ve bu salgının kent çeperlerindeki yoksul çocuklarımıza ne yaptığına bakmasını istedim.

Sevgili halkım, ailelerimiz büyük bir tehdit altında. Evlerin içinde bir yürek yangını var. Gencecik çocuklarımız, evlatlarımız, uyuşturucunun ağına düşüyor. Ailelerimiz çaresiz, bir yanda çocukları, evlatları, bir yanda hayatın türlü zorlukları. Peki, bu evlatlarımızın zehirlenmesinin ana kaynağı nedir? Bu acılı sıkıntılı aileler sokaklarına uyuşturucu girmesin diye mücadele ediyorlar. Ama mevzu sokakta değil. Ve sokak mücadelesiyle bu sorun çözülemiyor. Mevzu çok daha büyük, çok daha derin bir yerde” dedi.

"BU KİRLİ TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIĞININ FİNANSMANINI DA KULLANDILAR"

Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki beytülmale el atacak el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar. Ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım dediler. Ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanını da kullandılar. Kirli paraya, yani uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye'ye davet edersen, onları her türlü imkanı sağlarsan, doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye'ye gelir.





Sonuç dünyanın her köşesinden ne kadar uyuşturucu baronu, uyuşturucu çetesi varsa paralarıyla birlikte İstanbul'a geldiler ve yerleştiler. Sonra kafelerde, AVM'lerde birbirleriyle çatışmaya başladılar. İstanbul'u dünya suç örgütlerinin, uluslararası mafyanın, uyuşturucu baronlarının, çatışma alanına döndürdüler. Bu yüzden çocuklarımız özellikle çaresiz ve arayış içindeki çocuklarımız bu tepeden aşağıya yayılan pisliğin hedefi oldu. Sonuç, kaynağı belirsiz kara para, kirli para, böylece sokaklara, uyuşturucu olarak indi. Bugün Türkiye'nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Ama ben ‘meth’e odaklanmak istiyorum. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'deki laboratuvarlarda özellikle İstanbul'daki laboratuvarlarda kristale çevriliyor. Dünyada uyuşturucu ile mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var.





"GELELİM OKUL ÖNÜNDE YAKALADIĞINIZ UYUŞTURUCU SATICISININ BACAĞINI KIRIN DİYEN NAMI DİĞER FOTOROMAN SÜLEYMAN'A"

Metamfetamin dünyanın kabusu olacak. Çünkü bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek olan sentetik bir uyuşturucu. Kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor. Ve çok ucuz olduğu için çok hızlı yayılıyor. Uyuşturucunun her türüyle ama özellikle de met ile savaşmamız lazım. Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş. Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Paralarınızı getirin. Her şeye göz yumacağız dediler. Ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim. ‘Breaking Bad’ Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz.

“METİN AMCA’ DİYORLAR”

Videoda Foggo ise bir ailenin yaşadığı dramı şu sözlerle anlattı:

Genel Başkanım neredeyse bütün sokaklarda, mahallelerde özellikle yoksul mahallelerde bu meth denilen halk dilinde çocukların dilinde de ergen çocukların dilinde de ‘Metin amca’ diyorlar. İnanılmaz derecede çok yaygın. 11 yaşa kadar neredeyse 11 – 12 yaşa kadar inmiş. Ziyaret ettiğim ailelerin ortak şeyi sürekli çocuklarının peşindeler. Yani okul önlerinde hastane kapılarında çocuğumuzu alın diye. Ama öyle bir şey ki yani bir istatistik bir rakam var. Yüzde 45.3 oranında bu uyuşturucu evlerde kullanıyorlar ama anne babaların kaygısı yeter ki evde olsun. Sokakta düşüp ölmesin diye evlerinde çocuklarını kitleyenler hatta zincirlerine bağlayan bir sürü anne ve babayla… Çocuğu ölen, uyuşturucudan ölen bir anne babayla konuştum. Yaz kış çocuklarının peşine düşmüşler. Çok geç anlamışlar. Bu meth kullanmasını. Ve sürekli halüsinasyonlar görüyor çocuk. Hastaneye götürüyorlar, ilaç alıyorlar ama bir türlü böyle yataklı bir tedavi göremiyor. Çocuk sürekli sokakta, onun peşinde ve en sonunda çocuk, çocuğun halüsinasyon gördüğünü düşünerek kendisini bir terin altına atıyor ve vefat ediyor. Anlatamayacağım çok daha dramatik hikayeler hatta aile katliamları var. Yani Bağcılar ve buna benzer çok fazla olay var. Özellikle çocuklar tehlike altında.

CHP lideri, “Bütün vatandaşlara sözüm var” diyerek, “Türkiye'yi bu kirli oyunların tamamen dışına çıkaracağız. Eğer Türkiye'ye para gelecekse temiz para gelecek. Yine sözüm var. Gençlerimizi onların elinden çekip kurtaracağız” şeklinde konuştu.