CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Yurttaş ilaca ulaşamıyor

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 03:00

CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklama ile ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğini belirtti.

Bakanlık ile firmalar arasında Sağlık Uygulama Tebliği anlaşmazlığı yaşandığını belirten İlgezdi, “Kanser ve MS ilaçları başta olmak üzere vatandaşımızı mağdur ederken ilaç firmalarını iflasın eşiğine getirdi” dedi.

(Gamze Akkuş İlgezdi)

"FİYAT FARKI VAR"

CHP’li vekil sözlerine şöyle devam etti:

“Yaşanan kur artışı nedeniyle yurttaşlarımız maalesef ilaca erişemez duruma geldi. Ancak ilaç endüstrisi de batma noktasında. İthal ilaçlarda ve ülkemizde üretilen, etken maddesi ithal olan ilaçlarda ciddi bir sıkıntı söz konusu. Geçen ay yaklaşık olarak 19 lira olan dolarla hammadde alan bir ilaç üreticisi artık aynı fiyata alamıyor. Bu ay aynı hammadde için 23 liradan alım yapmak zorunda kalıyor. Bu durumda, geçen ay aldığı, örneğin 1000 ton ham maddeden yaklaşık 800 ton alabiliyor. İlaç endüstrisinin bu döngüyü taşıyabilmesi mümkün değil. Aynı sıkıntı ithal ilaçlarda da söz konusu. Eskinden 1000 kutu gelen ilaç, artık 800 kutu geliyor. Bu yüzden yurttaş, ilaca ulaşmakta ciddi zorluk çekiyor.”

"ECZACILAR SIKINTI YAŞIYOR"

İlgezdi, eczacıların SGK’den 90 günde para alabildiklerini belirterek “Önceki kur krizlerinde bile yaşanmayan bir şey olmaya başladı. İlaç sıkıntısı yüzünden depolar artık 90 değil, ilacın bulunamama durumuna göre 30 ila 60 gün vadeyle ilaç veriyor” diye konuştu.