CHP’li Gemlik Belediye Başkanı makam kapısını kendi elleriyle söktü

Gemlik Belediye Başkanlığı'na seçilen Şükrü Deviren, makam kapısını söktü. Deviren, “Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip; içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:00
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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, seçimin ardından ilk ziyaretini Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaparken, tebrik çiçeği yerine yurttaşlardan erzak paketi istedi. 

Son olarak Gemlik Belediyesi’nin makam kapısını söken Deviren, “Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip; içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak” diye konuştu. 

“BUGÜN ÜÇÜNCÜ SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Deviren, şunları söyledi:

“Herkesin Gemlik Belediye Başkanlığı dediği ama bizim Gemlik hizmetkarlığı dediğimiz bu yolculuğa başlarken şunu söyledik. Biz şeffaf, halkçı, hesap verebilir ve ilkeli bir belediyecilik anlayışıyla göreve başlayacağız demiştik. İlk sözümüzü tuttuk Milli Eğitime Müdürlüğü'müze uğradık. Yine çiçek istemedik, bu kutsal ayın ruhuna uygun olarak vatandaşlarımıza erzak verilmesi konusunda çünkü Halk Market'te rafların boşaldığını gördük. Bu anlamda çok kıymetli ve önemliydi. Bugün üçüncü sözümüzü tutuyoruz. Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip; içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak. Buradaki arkadaşlarımızdan izin alıp içeriye girebilecek. Sözümüzü tutmaya geldik.”

Konuşmasının ardından iş güvenliğinin önemine de vurgu yapan Deviren, makam kapısını kendi elleriyle söktü.



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