Esnaf isyan etti: 'Kaça satacağım bunu yeter artık!'

27 Mayıs 2022 Cuma, 17:09

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir’in Kiraz ilçesinde esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi Serter’in ziyaret ettiği bir bakkal, dükkandaki sigara ve içkileri göstererek, “Benden bunu sattığım için vergi alıyorsun, üstüne bir de ÖTV alıyorsun. Ben, 26 liraya sattığım sigaradan 25 kuruş kazanıyorum” dedi. Serter de bakkala, geçen hafta fabrikasına gidip ziyaret ettiği sigara üreticisinin, bir paket sigaradan 3,5 lirasının satıcıya kaldığını, 23,5 lirasının ise devlete vergi olarak gittiğini söylediğini aktardı.

“KAÇA SATACAĞIM BUNU? ARTIK YETER YA”

Bakkal, “Onların biri gelsin, benim karşımda konuşsun. Bana gelsin izah etsin, karşımda konuşsun. Hepimiz konuşalım. Ben, fırsatım olduğu her kişinin yanında bağırıyorum, her gün isyan ediyorum. Gerekirse beni içeri atsın. İstiyorum, yeter ya. Şu kesme şekeri 29 liraya aldım, kaça satacağım bunu. Artık yeter ya” diye konuştu.

“ÖNCELERİ TRAKTÖRÜN DEPOSUNU DOLDURUYORDUK”

Bir çiftçi de yaşadıkları sorunları Serter’e, “Tükettiğimizin en sonundayız, en pahalı; ürettiğimizin en başındayız, en ucuz. Geçen sene yemin torbası 50 liraydı, şimdi 350 lira. Benim sütüm 5 lira 60 kuruş. Önceleri traktörün deposunu dolduruyorduk ve her zaman petrole gitmeyelim diye 200 kilo da bidonları doldurup geliyorduk. En az iki ton gübre alıp evimin deposuna koyardım, bolca kullanırdım. Toprak gübresi alamadım. Nasılsa hayvan gübresi var dedim, ama olmadı. Gittim bahar gübresi aldım, ona da ‘460 lira’ dediler” diyerek anlattı.