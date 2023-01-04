CHP'li Gökçe Gökçen: Hayatımızdan çalanlar bir yanda, hayatı çalınanlar diğer yanda; 2023 bu 'diğer' tarafta bırakılanların yılı olacak!

04 Ocak 2023 Çarşamba, 17:54

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, memur ve emekli maaş zammına tepki gösterdi.

(Gökçe Gökçen)



Gökçen, yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

“Yüzde 25’i gösterip yüzde 30’a razı etme politikası hepimizin gururuyla oynamaktan başka bir şey değil.

Bu ülkenin emekçi insanlarının boynunu büken bu düzen adım adım inşa edildi. Her şeyi bildiğini zanneden bir adamın yanındakiler zenginleşirken biz bilinçli olarak fakirleştirildik. Her şeyi bildiğini zanneden adam, enflasyon rakamlarını dışarıda bir yemek bile yiyemeyen gençten de çocuğunun yüzüne gururla bakamayan anne babadan da iyi bilecekti tabii.

Bugün artık ikiye ayrılıyoruz. 5 maaş alanlar bir tarafta, yüzde 5 de benden olsun denilerek aşağılananlar diğer tarafta. 5’li çete bir tarafta, kenara koyacak 5 kuruşu olmayan gençler diğer tarafta. Adrese teslim kadro ilanlarıyla babasına güvenenler bir tarafta, hayatı boyunca çalışıp çabalayan, kendine, ailesine, ülkesine katkıda bulunmak isteyen ve hayalleri yıkılmış gençler diğer tarafta. Hayatımızdan çalanlar bir yanda, hayatı çalınanlar diğer yanda.

2023 bu ‘diğer’ tarafta bırakılanların yılı olacak. Beş maaş alandan, beşli çeteden alacağız. Saraydan alacağız, halka vereceğiz. Hep birlikte insan gibi yaşayacağız, pazarlık ve seçim algısı konusu olarak değil.”



