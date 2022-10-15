CHP'li Gökçe Gökçen'den partisine eleştiri: 'Maden şehidi' diye bir şey yok
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bartın'daki maden faciasına ilişkin CHP'den gelen açıklamaya, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin partisinin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız. https://t.co/g3YWWr2SM1— Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) October 15, 2022
CHP'nin maden faciası ilişkin mesajında, "Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" denildi.
Twitter hesabından CHP'nin mesajını alıntılayan Gökçen ise, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız" dedi.
Gökçe Gökçen, "Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız" dedi.
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