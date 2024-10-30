Ahmet Özer gözaltına alınmıştı... Yurttaşlar Emniyet'in önünde toplanıyor!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:21

Güncelleme: 30.10.2024 - 13:30

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve İstanbul örgütü temsilcileri Özer'in götürüldüğü Fatih'teki Vatan Emniyet binası önünde toplanıyor.

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara dosyaya gizlilik kararı konulduğu aktarırken Emniyet binası önünde toplanan CHP kurmayları yol haritası çiziyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ev ve işyerine bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özer'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Başsavcılıkça Ahmet Özer'in, örgüt mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar hakkında uygulanan 'iletişimin dinlenmesi tedbiri' sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri ile yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişi ve özellikle terör örgütü yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi Remzi Kartal ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kaydı olduğu kaydedildi.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmelerde, Ahmet Özer'in demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görüldüğü iddia edildi. Özer'in, terör örgütüyle süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararla Özer'in konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, Özer'in 30 Ekim saat 06.00 itibarıyla yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimat doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı.