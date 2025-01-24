Sezgin Tanrıkulu’ndan 'Ayşe Barım' açıklaması: Yeni bir 'cadı avı'nın başlatıldığının işareti

Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:13

Güncelleme: 24.01.2025 - 13:20

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, menajer Ayşe Barın hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yazılı ve görsel basında iddiaların yer alması üzerine resen soruşturma başlatılmasının ardından bir açıklama yaptı.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin şunları kaydetti:

''Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasındaki hukuki vehamet; çeşitli soruşturmalar nedeniyle yüzlerce kişinin gözaltı kararını veren ve gözaltı kararını alırken açıklama yapma gereği duymayan Başsavcılık, Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasını bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Açıklamada Ayşe Barım’ın 2013’teki Gezi nedeniyle gözaltına alındığı ifade ediliyor. Açıklama okunduğunda, açıklamanın kendisi bizler için hiç yabancı değil. Bu açıklama, Gezi iddianamesinden ve gözaltı işlemi yapanların karar alma süreçlerinde yer verilen Gezi kararından alınmış. Başsavcılığın açıklamasında, Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ajansa bağlı oyuncularla yapmış olduğu telefon görüşmelerine atıfta bulunulmuş olması. 12 yıl önce gerçekleşen sivil bir itiraza, adı başka bir iddiayla gündeme gelmiş yurttaşın, Gezi nedeniyle de araştırılmış olması, telefon kayıtları bilgilerinin bu nedenle incelenmesi. Gezi nedeniyle, Ayşe Barım gibi, birçok kentte hakkında soruşturma başlatılan, dava açılan ve beraat eden birçok yurttaş var; İstanbul Adliyesi'nden çıkan kararları da var. En son Çarşı Grubu’na açılan Gezi Davası bunun somut örneğidir. Gezi nedeniyle verilmiş AİHM Büyük Dairesi kararı var. Kararda bu dönem de değerlendirilmiş, toplantı ve gösteri yürüyüşü, ifade özgürlüğü hakkı çerçevesinde tespit yapılmıştır. Bu karara da şu anda soruşturmayı yapanlar tarafından uyulmamıştır. Benzer nitelikte birçok Anayasa Mahkemesi kararı vardır. Bu gözaltı işlemi geçmişe dönük yeni bir 'Cadı avının' başlatıldığının da işaretidir.

Ayşe Barım kendisine dair iddialara ilişkin ifadeye davet edilmemişken, Gezi nedeniyle gözaltına alınması başka bir sürecin, siyasiler dışında; sivil toplum, aktivistler ve yurttaşlar bakımından da başlatıldığını ortaya koymaktadır. Umarım böyle değildir."