Ayşe Barım'ın 'Gezi' soruşturması: Ünlü oyuncular 'polis marifetiyle' ifadeye çağrıldı

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle gözaltına alınan 'Ayşe Barım' soruşturmasında, Barım ile bağlantılı oyuncular polis eşliğinde ifadeye çağrıldı.

Ayşe Barım'ın 'Gezi' soruşturması: Ünlü oyuncular 'polis marifetiyle' ifadeye çağrıldı
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:13

Dizi ve sinema sektörünü tekeline aldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılarak yurt dışına çıkış yasağı konulan ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım, "Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olmak ve oyuncularını eylemlere göndermek" iddiasıyla bu sabah, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İKİ OYUNCU 'POLİS EŞLİĞİNDE' İFADEYE ÇAĞRILDI

Başsavcılık, soruşturma kapsamında Ayşe Barım ile bağlantılı oyuncuları 'polis eşliğinde' ifadeye çağırdı. İfadeye çağrılan oyuncular arasında Dolunay Soysert ile Halit Ergenç'inde olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Ayşe Barım #Halit Ergenç

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