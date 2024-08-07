CHP'li Gökçen'den Bakanlığa Niğde'de köpeklerin öldürülmesine ilişkin sorular

Yayınlanma: 07.08.2024 - 16:29

Güncelleme: 07.08.2024 - 16:38

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Niğde’deki hayvan katliamı iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya; "Sosyal medyada paylaşılan ve bölgeden vatandaşların bizlere ilettiği 3 bacaklı bir anne köpeğin ve yavrularının katledildiğine ve toplu mezarlığa gömüldüğüne dair görüntüler gerçeği yansıtmakta mıdır? Basına yansıyan haberlerdeki öldürme işlemi hangi tarihte gerçekleştirilmiştir? Köpekler, ne tür bir tehlike arz ettikleri için öldürülmüştür" diye sordu.

Niğde Belediyesi'nin geçici hayvan bakımevinde bulunan köpeklerin enjeksiyon yöntemiyle uyutularak toplu mezarlara gömüldüğü iddia edildi. CHP Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Niğde’deki hayvan katliamı iddialarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sordu. TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Türkiye Veteriner Hekimler Birliği’nin uyarılarına yer veren Gökçen, Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

BAKANLIĞA SORULAR

Sosyal medyada paylaşılan ve bölgeden vatandaşların bizlere ilettiği 3 bacaklı bir anne köpeğin ve yavrularının katledildiğine ve toplu mezarlığa gömüldüğüne dair görüntüler gerçeği yansıtmakta mıdır?

Basına yansıyan haberlerdeki öldürme işlemi hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?

Köpekler, ne tür bir tehlike arz ettikleri için öldürülmüştür?

Öldürülen köpeklerin hastalık taşıdıklarına dair veterinerler tarafından rapor hazırlanmış mıdır? Bu hayvanlar, belediyeden hangi yetkilinin talimatı ve gözetimi altında öldürülmüştür?

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği’nin 'Toplanacak hayvanlar genellikle aşılı ve toplumla uyumlu hayvanlar olacaktır. Boşalan sokaklara yakalanması daha zor, güçlü, üreme kapasitesi yüksek, aşısız hayvanlar gelecektir. İnsan merkezli olduğu söylenen bu uygulama bilakis daha fazla kuduz ve yeni saldırı risklerini getirecektir' uyarısı bulunmaktadır. Bu kapsamda, insanların korunması amacıyla ve hayvanlara karşı işlenen bu suç sebebiyle herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?"