CHP'li Gökçen'den Pegasus çalışanlarıyla ilgili açıklama: Bir kesim var ki herkes onlar gibi yaşasın istiyor

29 Nisan 2022 Cuma, 17:15

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, içki içtikleri masadan bir fotoğraf paylaşırken kullandıkları ifadeler üzerine hedef haline gelen Pegasus çalışanlarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Gökçen, konuya dair Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda AKP medyası ve İslamcı çevrelerin gösterdiği tepkiler için "Bir kesim var ki herkes onlar gibi inansın, onlar gibi yaşasın, onlar gibi yaşamıyorsa da utansın, çile çeksin istiyor" dedi.

Gökçen, paylaşımının devamında "Onlar gibi değilseniz şirket özel hayatınızın sahibi de olur, tehdit de edilirsiniz, işten de atılırsınız, soruşturma da açılır. Saygı adı altında savunulan bu" ifadelerini kullandı.