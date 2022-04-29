Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı
Pegasus Havayolları çalışanlarının kişisel sosyal medya hesaplarından kadir gecesi yaptıkları paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Pegasus çalışanlarının sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kadir gecesi alkollü bir ortamda çekilen fotoğraftaki ifadeleriyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işledikleri iddia edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kadir gecesi sosyal medya hesaplarından alkollü bir ortamda çekilmiş fotoğrafı "Kadir Gecesi özel", "Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle paylaşan kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce tahkikat yürütüldüğü öğrenildi.
TEK BİR ÇALIŞAN
BBC Türkçe'ye konuşan bir şirket yetkilisi sürecin tek bir çalışan üzerinden ilerlediği konusunun altını çizdi.
Aynı yetkili, kişisel verileri koruma kanunu nedeniyle şirket ve çalışan arasındaki sürecin de kamuoyu ile paylaşılamayacağını aktardı.
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