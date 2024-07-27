Hayvanseverler 'mahallelerindeki sokak hayvanları' için seslenecek
Hayvanseverler, Acıbadem Sakız Ağacı'nda 'Mahallemizin Sokak Hayvanları İçin Sesleniyoruz' ifadelerini kullanarak basın açıklaması düzenleyeceklerini duyurdu.
AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve sokakta yaşayan köpeklerin sahiplendirilmediği takdirde öldürülmesinin yolunu açan 17 maddelik yasa teklifi kabul edildi. Komisyondan geçen yasanın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve oylamaya sunulması bekleniyor.
Yasa teklifine tepkiler sürerken Acıbadem Hayvan Hakları da 28 Temmuz (yarın) Pazar günü saat 19:00'da 'mahallelerindeki sokak hayvanları için' yurttaşlara sesleneceğini duyurdu.
Acıbadem Sakız Ağacı konumunda yapılacak basın açıklamasının afişi paylaşıldı:
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