Can Atalay'ın oy kullanabilmesi için başvuru yapıldı: 'Seçme ve seçilme hakkı Anayasal bir haktır'
Gezi Parkı Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve 176 gündür Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat Can Atalay’ın 22-23 Ekim’de İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda oy kullanabilmesi için Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapıldı.
Can Atalay’ın vekili avukat Evren İşler’in Cumhuriyet’e verdiği bilgiye göre başvuruda, “Seçme ve seçilme hakkı Anayasal bir hak olup, Anayasa, tutuklu bulunan kişileri oy kullanması yasak olan kişiler arasında saymamıştır. Dolayısıyla, müvekkilimin, üyesi bulunduğu baronun genel kuruluna katılmak, yapılacak seçimlerde oy kullanma hakkı bulunmaktadır. İstanbul Barosu Genel Kurulu için hazırlanan seçmen listesinde, müvekkilim de adı bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan başvuruda, “Müvekkilim, oy kullanabilmek için sevk edilmesi durumunda, meydana gelebilecek masrafları ödemeye hazırdır. Bu nedenle, öncelikle müvekkilimin anayasal hakkını kullanabilmesi için tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Cezaevi’nden oy kullanmak üzere İstanbul Barosu Genel Kuruluna getirilmesini talep etmekteyiz” denildi.
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