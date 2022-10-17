Can Atalay'ın oy kullanabilmesi için başvuru yapıldı: 'Seçme ve seçilme hakkı Anayasal bir haktır'

17 Ekim 2022 Pazartesi, 20:42

Can Atalay’ın vekili avukat Evren İşler’in Cumhuriyet’e verdiği bilgiye göre başvuruda, “Seçme ve seçilme hakkı Anayasal bir hak olup, Anayasa, tutuklu bulunan kişileri oy kullanması yasak olan kişiler arasında saymamıştır. Dolayısıyla, müvekkilimin, üyesi bulunduğu baronun genel kuruluna katılmak, yapılacak seçimlerde oy kullanma hakkı bulunmaktadır. İstanbul Barosu Genel Kurulu için hazırlanan seçmen listesinde, müvekkilim de adı bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan başvuruda, “Müvekkilim, oy kullanabilmek için sevk edilmesi durumunda, meydana gelebilecek masrafları ödemeye hazırdır. Bu nedenle, öncelikle müvekkilimin anayasal hakkını kullanabilmesi için tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Cezaevi’nden oy kullanmak üzere İstanbul Barosu Genel Kuruluna getirilmesini talep etmekteyiz” denildi.