CHP’li Günel, ‘Kumpas’ iddialarını yargıya taşıdı

Kuşadası Belediye Başkanı ve adayı Ömer Günel, İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı ve İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp’in kendisine ‘kumpas’ kurduğu iddialarını yargıya taşıdı. Başkan Günel, “Meşru zeminde hizmet yolculuğunu sürdüren bir siyasetçiyi bu şekilde yenmeye çalışanlara yargı dur demelidir. Bu sahtecilikle, bu kumpasla seçim kazanacaklarını sananlara 31 Mart’ta Kuşadası halkı sandıkta cevabını verecektir” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:11
CHP’li Günel, ‘Kumpas’ iddialarını yargıya taşıdı
Abone Ol google-news

2022 yılının Mart ayında Özer Kayalı’yı vurarak yaralayan Can Başar, cezaevinden tahliye olduktan sonra İYİ Parti’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özer Kayalı ile İYİ Parti’nin Kuşadası Belediye Başkan adayı Behçet Alp’in, gazeteciler E. P. ve İ. A. aracılığıyla kendisine ulaştığını ve Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Ömer Günel’e iftira atması karşılığında çeşitli vaatlerde bulunduğunu öne sürdü. 

Can Başar’ın açıklamalarının ardından konuyu yargıya taşıyan Başkan Günel, “Meşru zeminde hizmet yolculuğunu sürdüren bir siyasetçiyi bu şekilde yenmeye çalışanlara yargı dur demelidir. Cumhuriyet Halk Partisi’ni sandıkta, demokrasi meydanlarında yenmeyi beceremeyenler bu tip yollara başvurmaktadır. Bu durum tek kelimeyle rezalettir, vicdansızlıktır. Bu sahtecilikle, bu kumpasla seçim kazanacaklarını sananlara 31 Mart’ta Kuşadası halkı sandıkta cevabını verecektir” diye konuştu.

GÜRBİLEK: UMUYORUM Kİ OLAY BİR AN ÖNCE AYDINLANIR

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Başkan Günel’in avukatı Umut Yaşar ile Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı başvurunun ardından Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Uzun süredir sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden Günel’e yönelik planlı bir karalama kampanyası sürdürüldüğünü vurgulayan Gürbilek, şunları söyledi: 

“Dün de biliyorsunuz sosyal medyada Can Başar isimli bir şahsın ciddi iddialar içeren paylaşımı yer aldı. Bu paylaşımdaki iddiaların bir an önce açığa çıkarılması ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla bugün belediye başkan adayımız Ömer Günel'in avukatı Umut Yaşar ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gelerek başvuruda bulunduk. Öncelikle Can Başar isimli kişinin ifadesinin alınmasını ve elindeki delillerin toplanmasını istedik. Savcımız ivedilikle dosyanın Emniyet’e sevkini sağladı. Hızlı bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Umuyorum ki bu olay bir an önce aydınlığa kavuşur ve eğer varsa suçlular gerekli cezayı alır.” 


Kuşadası haberleri Ömer Günel haberleri CHP haberleri İyi Parti haberleri

İlgili Haberler

İyi Parti'nin adaylarından CHP’li başkana 'kumpas' iddiası

İyi Parti'nin adaylarından CHP’li başkana 'kumpas' iddiası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı

Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı
Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Meteoroloji açıkladı: 20 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti
Cumhuriyet yazarı Ağırel yazdı: Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı

Cumhuriyet yazarı Ağırel yazdı: Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı
2 gezi teknesi alev alev yandı

2 gezi teknesi alev alev yandı
Su altındaki volkan aktif hale geldi: Duman püskürttü

Su altındaki volkan aktif hale geldi: Duman püskürttü
Borsa güne 0,9 yükselişle başladı

Borsa güne 0,9 yükselişle başladı