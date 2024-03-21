CHP’li Günel, ‘Kumpas’ iddialarını yargıya taşıdı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:11

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:50

2022 yılının Mart ayında Özer Kayalı’yı vurarak yaralayan Can Başar, cezaevinden tahliye olduktan sonra İYİ Parti’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özer Kayalı ile İYİ Parti’nin Kuşadası Belediye Başkan adayı Behçet Alp’in, gazeteciler E. P. ve İ. A. aracılığıyla kendisine ulaştığını ve Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Ömer Günel’e iftira atması karşılığında çeşitli vaatlerde bulunduğunu öne sürdü.

Can Başar’ın açıklamalarının ardından konuyu yargıya taşıyan Başkan Günel, “Meşru zeminde hizmet yolculuğunu sürdüren bir siyasetçiyi bu şekilde yenmeye çalışanlara yargı dur demelidir. Cumhuriyet Halk Partisi’ni sandıkta, demokrasi meydanlarında yenmeyi beceremeyenler bu tip yollara başvurmaktadır. Bu durum tek kelimeyle rezalettir, vicdansızlıktır. Bu sahtecilikle, bu kumpasla seçim kazanacaklarını sananlara 31 Mart’ta Kuşadası halkı sandıkta cevabını verecektir” diye konuştu.

GÜRBİLEK: UMUYORUM Kİ OLAY BİR AN ÖNCE AYDINLANIR

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Başkan Günel’in avukatı Umut Yaşar ile Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı başvurunun ardından Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Uzun süredir sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden Günel’e yönelik planlı bir karalama kampanyası sürdürüldüğünü vurgulayan Gürbilek, şunları söyledi:

“Dün de biliyorsunuz sosyal medyada Can Başar isimli bir şahsın ciddi iddialar içeren paylaşımı yer aldı. Bu paylaşımdaki iddiaların bir an önce açığa çıkarılması ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla bugün belediye başkan adayımız Ömer Günel'in avukatı Umut Yaşar ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gelerek başvuruda bulunduk. Öncelikle Can Başar isimli kişinin ifadesinin alınmasını ve elindeki delillerin toplanmasını istedik. Savcımız ivedilikle dosyanın Emniyet’e sevkini sağladı. Hızlı bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Umuyorum ki bu olay bir an önce aydınlığa kavuşur ve eğer varsa suçlular gerekli cezayı alır.”