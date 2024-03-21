CHP’li Günel, ‘Kumpas’ iddialarını yargıya taşıyor

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:11

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:12

2022 yılının Mart ayında Özer Kayalı’yı vurarak yaralayan Can Başar, cezaevinden tahliye olduktan sonra İYİ Parti’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özer Kayalı ile İYİ Parti’nin Kuşadası Belediye Başkan adayı Behçet Alp’in, gazeteciler E. P. ve İ. A. aracılığıyla kendisine ulaştığını ve Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Ömer Günel’e iftira atması karşılığında çeşitli vaatlerde bulunduğunu öne sürdü.

Can Başar’ın açıklamalarının ardından konuyu yargıya taşımak üzere harekete geçen Başkan Günel, “Meşru zeminde hizmet yolculuğunu sürdüren bir siyasetçiyi bu şekilde yenmeye çalışanlara yargı dur demelidir. Cumhuriyet Halk Partisi’ni sandıkta, demokrasi meydanlarında yenmeyi beceremeyenler bu tip yollara başvurmaktadır. Bu durum tek kelimeyle rezalettir, vicdansızlıktır. Bu sahtecilikle, bu kumpasla seçim kazanacaklarını sananlara 31 Mart’ta Kuşadası halkı sandıkta cevabını verecektir” diye konuştu.