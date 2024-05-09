CHP'li Güneşhan eğitimdeki sorunlara dikkat çekti: 'Okullar en güvenli mekânlar olmalıdır'

Yayınlanma: 09.05.2024 - 18:20

Güncelleme: 09.05.2024 - 18:21

CHP Çanakkale Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi İsmet Güneşhan, son günlerde eğitimde yaşanan sorunlar hakkında basın açıklaması yaptı. Güneşhan şunları söyledi:

“MAARİF MODELİ NEYE HİZMET EDİYOR?”

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarrif Modeli adı altında yeni bir müfredat sundu. Müfredat incelendiğinde tam bir hayal kırıklığı yarattı. Eğitim müfredatının çocuklarımızın ve gençlerimizin çok yönlü gelişmelerine hizmet etmesi, hayatı bütünsel olarak değerlendirmeyi, laik ve bilimsel yapıda olmayı hedeflemesi gerekirken, kindar nesil hedefine hizmet eden bir metin ortaya çıktı. Modelin adında bile bakanlığın isminde kullanılan “eğitim” sözcüğünün yerine “maarif” sözcüğünün kullanılması asıl amacı işaret etmektedir.

Bir yandan da eğitim dilinin siyasileştirildiğini de görüyoruz. Bakın size sadece bir örnek vereceğim, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi destansı tarihimiz varken, “vatanseverlik” sözcüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne hapsediliyor. Kendi siyasi ikballerine uygun tarih icat ediliyor. Sorgulamayan, itaat eden bireyler yetiştirme niyetiyle hazırlanmış taslak bu şekliyle kabul edilemez, derhal geri çekilmelidir.

“ŞATAFATTAN DEĞİL, EĞİTİMDEN TASARRUF”?

Türkiye’de eğitim sektöründe yaşanan sorunlar her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon öğretmen atama beklemekteyken, iktidar son 10 yılın en düşük atama sayısını açıkladı. 20 bin atama bekleyen öğretmenlerin sadece %2’sinin atanacağı söylenmekte.

Öyle ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Eylül 2023’te yaptığı açıklamasına göre toplamda 68 bin öğretmen açığı var. Açıklanan sayı emekli olan 23 bin 670 öğretmenin yerini dahi doldurmamakta. “Kamuda tasarruf”u dilinden düşürmeyen iktidarın, şatafattan değil eğitimden tasarruf yapmayı tercih ettiği çok açık. Öğretmen ataması sadece öğretmenler için önemli değil, en başta çocuklar, veliler ve ülke refahı için çok önemlidir. Bu nedenle 20 bin atamayı hiç kimsenin kabul etmesi beklenemez, beklenmemeli.

“OKULLAR EN GÜVENLİ MEKÂNLAR OLMALIDIR”?

Öncelikle 7 Mayıs günü öğrencisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İbrahim Oktugan’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum.?Atama sorunları, geçim derdi gibi birçok sorunla uğraşan öğretmenlerimiz bir de güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalmakta. Okulları en güvenli mekânlar haline getirmek, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenli bir ortamda bulunmasını sağlamak iktidarın en önemli sorumluluklarındandır.

Ancak iktidar, eğitimin asıl sorunlarıyla uğraşmak yerine ucube bir “Maarif Modeli” uydurmasıyla eğitimin sorunlarını içinden çıkılamaz bir hale büründürüyor. Bu kabul edilemez, etmeyeceğiz. Öğretmenin de öğrencinin de hakkını sormaya devam edeceğiz.”