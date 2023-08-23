Çanakkale'deki yangında son durum! CHP'li vekil Güneşhan anlattı

Çanakkale'de dün başlayan orman yangını etkili olmaya devam ediyor. CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan yangın bölgelerindeki son durumu Cumhuriyet TV'de anlattı.

İrem Karataş
Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:31
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Çanakkale’de önceki gün saat 11.30 sıralarında çıkan ve etkisini sürdüren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gece yalnızca 4 gece görüşlü helikopterin söndürme çalışması yaptığı yangında günün aydınlanmasıyla birlikte diğer ekiplerin de katılımıyla müdahale devam etti. 

Yangının büyümesinde rüzgârın etkili olduğunu belirten CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, "Söndürüldüğü halde yeniden başlayan yangınlar var. Çanakkale dün gece vakitlerinde ciddi bir tehlike ve risk altındaydı. Radar Tepesi dediğimiz kentle birleşen yere yakın olan yerleşim alanları boşaltıldı. Yangın bu alanın hemen altında bulunan sitelerin sınırına kadar gelmişti. Dün akşam şans eseri rüzgar ters tarafa doğru esmeye başladı ve kent büyük bir tehlikeden kurtuldu. Rüzgar sebebiyle 10-15 dakikada yangın kilometrelerce öteye sıçradı" ifadelerini kullandı. 

"İKTİDARIN UYGULADIĞI YANLIŞ POLİTİKALAR..."

İktidarın orman politikalarını eleştiren Güneşhan, "Yurttaşlardan çok ciddi şekilde sağlık sorunu yaşayanlar yok. Devlet Hastanesi de güvenlik amaçlı boşaltıldığından tedavi olması gerekenler çevre ilçelerdeki hastanelere gönderildi. Acılı bir ortamdayız, yüreğimiz yanıyor bu sebeple siyasete girmek istemiyorum. Ancak bugün gelişmiş ülkeler orman yangınları ve depremle mücadele edebilirken bir edemiyoruz. Bu iktidarın uyguladığı yanlış politikalar sebebiyle ormanlarımızı yeterince koruyamıyoruz" diye konuştu. 

 


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